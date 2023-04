Η συγγραφέας Γκόντα Βαν Στέεν στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

«Yιοθεσία: Ελληνικός Μύθος, Λογοτεχνία και Πραγματικότητα» είναι το θέμα της διάλεξης που θα δώσει την Τρίτη 25 Απριλίου (18.30), στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή), η βραβευμένη συγγραφέας και γλωσσολόγος, Γκόντα Βαν Στέεν. Η διάλεξη θα δοθεί στο πλαίσιο της 27ης σειράς διαλέξεων Kimon Friar που διοργανώνει κάθε χρόνο το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αττική Παράδοση.

Σε αυτήν τη διάλεξη, η συγγραφέας – έχοντας διερευνήσει τις υιοθεσίες παιδιών από την Ελλάδα στις ΗΠΑ κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960 – εξετάζει με νέα ματιά την ελληνική τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή (περίπου 430 π.Χ.) και διερευνά πώς ο σύγχρονος τομέας των μελετών περί υιοθεσίας και η ορολογία του μπορούν να μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε το διήγημα «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βιζυηνού.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Η Γκόντα Βαν Στέεν

Η Γκόντα Βαν Στέεν είναι η πρώτη γυναίκα κάτοχος της έδρας Κοραή της Ελληνικής και Βυζαντινής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του King's College του Λονδίνου.

Έχει τιμηθεί με το βραβείο John D. Criticos από το London Hellenic Society για το βιβλίο της Venom in Verse: Aristophanes in Modern Greece, ενώ το 2019 διακρίθηκε με το Book Prize από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών για το βιβλίο της Adoption, Memory and Cold War Greece: Kid pro quo?.

Στο συγγραφικό της έργο συγκαταλέγονται τα: Liberating Hellenism from the Ottoman Empire, Theatre of the Condemned: Classical Tragedy on Greek Prison Islands, Stage of Emergency: Theater and Public Performance under the Greek Military Dictatorship of 1967-1974. Η Gonda Van Steen επιμελείται επίσης την έκδοση των απομνημονευμάτων ενός Αμερικανού κοινωνικού λειτουργού που δραστηριοποιήθηκε σε υπηρεσίες παροχής βοήθειας στη βόρεια Ελλάδα μεταπολεμικά, με τίτλο The Battle for Bodies, Hearts, and Minds in Postwar Greece. Social Worker Charles Schermerhorn in Thessaloniki, 1946-1951.