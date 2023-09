Η νέα ταινία του Σκορσέζε στις 29ες Νύχτες Πρεμιέρας

Κινηματογραφικό φεστιβάλ χωρίς πρεμιέρες δεν νοείται, πόσω μάλλον για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας». Ένα χρόνο προτού τριανταρίσει, το φεστιβάλ παρουσιάζει ένα από τα πιο δυνατά και πλούσια σε περιεχόμενο προγράμματά του· σε διάρκεια 12 ημερών (από 27 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου) θα προβληθούν σε κινηματογράφους ανά την Αθήνα, 150 ταινίες –ορισμένες από αυτές σε τρία διαγωνιστικά τμήματα– θα παρευρεθούν 35 καλεσμένοι, θα πραγματοποιηθούν πέντε παράλληλες εκδηλώσεις, οκτώ πάρτυ, και σαφώς, πολυαναμενόμενες πρεμιέρες.

Η πλέον προσδοκώμενη δημιουργία της χρονιάς και του φετινού προγράμματος, είναι η πανελλήνια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε με τίτλο «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» και πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο οι οποίοι αναμένεται να μαγέψουν (ξανά) το κοινό μέσα από τη μεγάλη οθόνη της κινηματογραφικής αίθουσας «Ideal» – «ένα αρχιτεκτονικό στολίδι με ιστορία 102 ετών στο οποίο (σ.σ το Ideal) ''μεγάλωσαν'' και γαλουχήθηκαν αμέτρητες γενιές θεατών […] ένα ''σπίτι''του Φεστιβάλ και του αθηναϊκού κοινού» όπως ανέφερε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας, στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε για την παρουσίαση του προγράμματος των εφετινών, 29ων, Νυχτών Πρεμιέρας.

An inside look at Killers of the Flower Moon.



Tickets now available. pic.twitter.com/vKfIDfFtUD — Apple Original Films (@AppleFilms) September 25, 2023

«Ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ είναι πάνω απ' όλα η αίθουσα. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει φεστιβάλ. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει σινεμά. Και χωρίς αυτή δεν υπάρχει πολιτισμός», τόνισε ο κ. Κατσίκας αναφερόμενος στη σημασία των κινηματογραφικών αιθουσών και το κενό που αφήνει η άδοξη κατάληξή τους.

Οι ταινίες του εφετινού φεστιβάλ άπτονται κάθε θεματικής, η διοργάνωση ξεκινά με δύο ιστορίες αγάπης. Πρόκειται για τις ταινίες έναρξης του φεστιβάλ, που θα προβληθούν στο «Παλλάς»: την πιο πρόσφατη μικρού μήκους ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ που αποθεώθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, «Strange way of life» και πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ, και το ντεμπούτο της Σελίν Σονγκ, «Περασμένες ζωές» (Past Lives), που συγκέντρωσε τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς παγκοσμίως και το οποίο ετοιμάζεται –σύμφωνα με τα προγνωστικά– να διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την τελετή λήξης και την απονομή των βραβείων των διαγωνιστικών τμημάτων του Φεστιβάλ και την πανελλήνια πρεμιέρα ενός από τα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς: της ταινίας «Το αγόρι και ο Ερωδιός» (The boy and the heron), την ταινία που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή στο σινεμά του κορυφαίου δημιουργού κινουμένων σχεδίων, Χαγιάο Μιγιαζάκι.

Ταινίες, αφιερώματα και παράλληλες δράσεις

«Γέφυρα» με το νέο, δυναμικό ελληνικό σινεμά, αποτελεί το τμήμα «Ελληνικές μικρές ιστορίες» του ΔΦΚΑ Νύχτες Πρεμιέρας. Οι 47 ταινίες –από τις συνολικά 308 που κατατέθηκαν– στο συγκεκριμένο τμήμα, «παρουσιάζουν μια δημιουργική ματιά-σχόλιο στην επικαιρότητα, έντονο κοινωνικό προβληματισμό, ξεχωριστές ερμηνείες, διορατικά βλέμματα στην πραγματικότητα, πειραματικές αφηγήσεις, ευρηματικά animation, ταινίες που έχουν διαπρέψει σε Φεστιβάλ του εξωτερικού όπως οι Κάννες, το Κλερμόν Φεράντ, το Λοκάρνο και ταινίες που πρωτοσυστήνουμε» επεσήμανε από την πλευρά του ο υπεύθυνος του Διαγωνιστικού Τμήματος Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, Πάνος Γκένας, παρουσιάζοντας τις ταινίες του συγκεκριμένου τμήματος του Φεστιβάλ.

Οι ταινίες του τμήματος «Ελληνικές μικρές ιστορίες». Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ θα προβληθούν 16 ταινίες από όλο τον κόσμο, διεκδικώντας τα Βραβεία «Χρυσή Αθηνά», Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Σεναρίου και Κοινού Fischer. Πρόκειται για ιστορίες για την οικογένεια, τον έρωτα, την ταυτότητα, την φιλία και την ελευθερία, τρυφερές εξερευνήσεις στην παιδική και την ενήλικη ζωή, οξυδερκείς καταδύσεις σε επίκαιρα ζητήματα, συγκινητικά ανθρώπινα πορτρέτα, όπως οι ταινίες «Μην πετάξεις τίποτα» της Λούνα Κάρμουν, τιμημένη με τέσσερα βραβεία στι πρόσφατο Φεστιβάλ Βενετίας, και «Ξέγνοιαστες μέρες» του Μινγκ Λιάνγκ.

Οι ταινίες του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Στο τμήμα του διεθνούς διαγωνιστικού ντοκιμαντέρ, έχουν επιλεγεί 11 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους τα οποία θα διαγωνιστούν για την «Χρυσή Αθηνά», προέρχονται από κάθε άκρη του πλανήτη και καταπιάνονται θεματικών της τρέχουσας επικαιρότητας.

Στις πρεμιέρες –εκτός από την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Σκορσέζε, «Δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού», που είναι βασισμένη στο μπεστ σέλερ βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν και ξετυλίγει το χρονικό μιας σειράς δολοφονιών οι οποίες συνέβησαν στην επαρχία Όσειτζ της Οκλαχόμα πριν περίπου έναν αιώνα– θα δούμε επίσης τις ταινίες «Άγνωστοι μεταξύ μας» του Αντριου Χέιγκ με τους Πολ Μέσκαλ και Άντριου Σκοτ, «May December» του μας Τοντ Χέινς, «Θηρίο» του Μπερτράν Μπονελό, «Anselm 3D» του Βιμ Βέντερς, «Drean Scenario» του Κρίστοφερ Μπόργκλι με τον Νίκολας Κέιτζ.

Ακόμη, τα βραβευμένα στο Φεστιβάλ Βενετίας «Πράσινα σύνορα» της Ανιέσκα Χόλαντ, τα βραβευμένα στις Κάννες «Ξερά χόρτα» του Νούρι Μπιλγκέ Τζεϊλάν, την βραβευμένη στη Βενετία «Πρισίλα» της Σοφία Κόπολα, το βραβευμένο στη Βενετία «Memory» του Μισέλ Φράνκο με τους Τζέσικα Τσαστέιν και Πίτερ Σάρσγκαρντ, καθώς και τις ταινίες «Περασμένο καλοκαίρι» της Κατρίν Μπρεγιά, «Κόκκινο νησί» του Ρομπέν Καμπιγιό, «The Royal Hotel» της Κίτι Γκριν και «The teachers’ lounge» του Ιλκέρ Σατάκ.

Στα αφιερώματα περιλαμβάνονται τα «Welcome to the pleasuredome: 14 (άγριες) νύχτες στο Scala Cinema» και «Disney 100: Γιορτάζουμε 100 χρόνια μαγείας».

Οι ταινίες του αφιερώματος «Disney 100: Γιορτάζουμε 100 χρόνια μαγείας». Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας»

Στις παράλληλες εκδηλώσεις και σε συνεργασία με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του ΕΚΚ, ο διεθνούς φήμης και βραβευμένος σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν θα παρουσιάσει (29/9) ένα masterclass με θέμα τη συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα σκηνοθεσίας (filmmaking) για νέους/-ες κινηματογραφιστές/-ριες στο Ινστιτούτο Γκαίτε.

Στο πλαίσιο διεύρυνσης του κοινωνικού αποτυπώματος του Φεστιβάλ, οι τελετές έναρξης και λήξης του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη συνεργάτιδα του Φεστιβάλ, Ανδρονίκη Ξανθοπούλου, προστίθενται 2.000 δωρεάν εισιτήρια για ανέργους, υποστηρίζεται και προωθείται η ανθρωπιστική δράση της οργάνωσης «Αποστολή άνθρωπος», η οποία φέτος θα διαθέσει όλα τα έσοδα που θα προκύψουν στους πλημμυροπαθείς.

Ακόμη, ο εφετινός προγραμματισμός περιλαμβάνει μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, από Masterclass με επιφανή ονόματα της κινηματογραφικής κοινότητας έως προβολές και ανοιχτές συζητήσεις για θέμα ψυχικής υγείας («Μέθοδος Στανισλάβσκι: Το συναίσθημα στην θεραπεία της ψυχικής απεξάρτησης» σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ), την ιστορία των μοναδικών ελληνικών περιπτέρων («Periptero: Je t’aime moi non plus») αλλά και δικαιώματα μειονοτήτων (TRANSISTENCE).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, «Νύχτες Πρεμιέρας», εδώ.

Κεντρική φωτ.: Από την ταινία «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε. Πηγή φωτ.: Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας