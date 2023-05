Η Κατρίν Ντενέβ «οικοδέσποινα» του Φεστιβάλ Καννών

Η πρωταγωνίστρια του γαλλικού σινεμά, Κατρίν Ντενέβ (γενν. 1943) θα μπορούσε να είναι η «οικοδέσποινα» του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, καθότι απεικονίζεται στην αφίσα του φεστιβάλ, το οποίο ξεκινά την Τρίτη 16 Μαΐου και ολοκληρώνεται το Σάββατο 27 Μαΐου. Δυναμικό παρών στη διοργάνωση δίνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με νέες συνεργασίες, συμμετοχή σε δράσεις, προγράμματα και συζητήσεις.

Côte d’Azur, 1968.

The iconic Catherine Deneuve embodies what cinema should never stop being: elusive, daring, irreverent. Here is the poster of the 76th Festival de Cannes. From May 16 to 27, let's celebrate the love of cinema. #Cannes2023

