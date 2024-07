Η Χορωδία της ΕΡΤ παίζει «μουσική στ' αστέρια» στον κήπο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Μουσική υπό τον έναστρο ουρανό προσφέρει η Χορωδία της ΕΡΤ στον κήπο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου θα δώσει συναυλία την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024 (21:30), υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου με σολίστ τις Μαριλένα Σουρή (πιάνο) και Ιωάννα Παναγοπούλου (κρουστά).

Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα των Samuel Barber, Claude Debussy, Ola Gjeilo, Edvard Grieg, Morten Lauridsen, Eriks Esenvalds, Max Reger, Gustav Holst και Franz Otto, ροσκαλώντας το κοινό σ’ ένα συμπαντικό μουσικό ταξίδι.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συναυλίας, η είσοδος είναι ελεύθερη (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, έως την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων)

Πρόγραμμα συναυλίας

Claud Debussy (1862-1918): Beau Soir

Edvard Grieg (1843-1907): Ave Maris Stella

Ola Gjeilo (1978-): Northern Lights

Samuel Barber (1990-1981):

Sure on this shining night

Willow tree

Τραγούδι: Μαίρη Γουγούση, Πένυ Δεληγιάννη

Max Reger (1873-1916): Good night

Gustav Holst (1874-1934):

Summer

Neptune “From Planets Suite”

Thomas Tallis (1505-1585): Ο nata lux

Morten Lauridsen(1943- ): Nocturnes

Sa nuit d’ ete

Soneto de la noche

Sure on this shining night

Epilogue: Epilogue: Voici le soir

Eriks Esenvalds (1977-): Stars