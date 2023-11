Η επιστροφή του κόκκινου τηλεφωνικού θαλάμου στην Αγγλία

Το 2006 κυκλοφόρησε στη Βρετανία κατάλογος με τις 10 κορυφαίες σχεδιαστικές καινοτομίες της χώρας. Μαζί με το Mini του ελληνικής καταγωγής σερ Άλεκ Ισιγόνη, το καταδιωκτικό Spitfire και τον χάρτη του λονδρέζικου μετρό, φιγουράρουν στη λίστα οι κόκκινες τηλεφωνικές καμπίνες, τα κοσμαγάπητα σημεία σταθερής τηλεφωνίας που επιβλήθηκαν με το χρώμα τους στο συννεφιασμένο Λονδίνο. Παρόλο που είναι από τα πιο δημοφιλή σχέδια στον κόσμο, η κυριαρχία του διαδικτύου και η εκτεταμένη χρήση του κινητού τηλεφώνου, έμοιαζε ταφόπλακα για τους κόκκινους θαλάμους. Κάποιοι παθιασμένοι μάστορες αντιστέκονται σθεναρά στη λήθη και κατάφεραν να ζωντανέψουν ξανά το κόκκινο που σημάδεψε μια χώρα.

Ένας από αυτούς είναι ο Καρλ Μπουρζέ (Carl Burge, Bρετανός, παρά το γαλλικό όνομα). Στο εργαστήριό του, γεμάτο από αναμνηστικά εποχής και σκουριασμένες αντλίες βενζίνης, βάζει τις τελευταίες πινελιές σε έναν εμβληματικό θάλαμο. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο 54χρονος άνδρας έχει δώσει ξανά πνοή σε αυτές τις «θρυλικές» αλλά με εμφανή τα σημάδια του χρόνου καμπίνες που είχαν να αντιπαλέψουν και το υγρό βρετανικό κλίμα.

«Αν στείλετε ταχυδρομική κάρτα οπουδήποτε στον κόσμο με μόνο μια φωτογραφία ενός κόκκινου τηλεφωνικού θαλάμου, το 95% των ανθρώπων θα σκεφτεί την Αγγλία», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο για να επισημάνει την «αγγλικότητα» που κουβαλά το ξεχωριστό αντικείμενο. Από την εμφάνισή τους, τη δεκαετία του 1920, οι καμπίνες έγιναν ένα από τα κύρια σύμβολα της πρωτεύουσας και ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σήμερα, όμως, υπάρχουν μόνο 20.000 δημόσια τηλέφωνα σε κατάσταση λειτουργίας (σε σύγκριση με τα 100.000 σημεία τη δεκαετία του 1990), συμπεριλαμβανομένων των 3.000 παραδοσιακών κόκκινων θαλάμων, σύμφωνα με τα στοιχεία των επίσημων βρετανικών τηλεπικοινωνιών.

Περίπου 7.200 κόκκινοι τηλεφωνικοί θάλαμοι που βρέθηκαν εκτός λειτουργίας, ανακαινίστηκαν από κοινότητες, συλλόγους κι από εκκλησίες. Το δημόσιο αίσθημα δεν τους πέταξε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, αλλά ούτε και σε κάποιο μουσείο. Όσοι τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία από τις τοπικές αρχές κι από φορείς με δημόσιο χαρακτήρα, μετατράπηκαν σε μίνι βιβλιοθήκες, περίπτερα πληροφοριών για τουρίστες, ακόμη και απινιδωτές (μικρά αλλά θαυματουργά κέντρα υγείας που μπορούν να ανατάξουν μια θανατηφόρα καρδιακή αρρυθμία).

Άλλες καμπίνες μπορούν επίσης να ενοικιαστούν για επαγγελματική χρήση, όπως το κατάστημα τιραμισού «Walkmisu» στο κεντρικό Λονδίνο. Στην άκρη της πλατείας Ράσελ, ο Ντανιέλο Μπενεντέτι έχει στήσει μέσα σε δύο κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους το μαγαζί του προκαλώντας καθημερινά ουρές από κόσμο που περιμένει υπομονετικά για να απολαύσει το διάσημο ιταλικό επιδόρπιο.

«Πιστεύω ότι ήταν κίνηση ματ ο συνδυασμός της αγγλικής με την ιταλική παράδοση», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το άνοιγμα ενός καταστήματος σε καμπίνα, κοστίζει λιγότερο από ένα παραδοσιακό κατάστημα, αλλά δεν στερείται τίποτε σε σχέση με μία μικρή επιχείρηση. Οι δύο τηλεφωνικοί θάλαμοι είναι εξοπλισμένοι με ράφια, ψυγείο και καφετιέρα, διατηρώντας την εξωτερική τους ταυτότητα.

Σύμφωνα με τον Μπρουζέ, η αποκατάσταση ενός τηλεφωνικού θαλάμου διαρκεί κατά μέσο όρο έξι εβδομάδες και ξεκινά με μια «προσεκτική», αλλά ριζική αποσυναρμολόγηση που φτάνει ως το κόκκαλο. «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις κάτω από το χρώμα. Μπορεί εξίσου εύκολα να ανακαλύψεις ένα αληθινό στολίδι όπως ένας δεινόσαυρος που έχει φθαρεί με τα χρόνια» εξηγεί και φανερώνει έτσι την αγάπη για το αντικείμενό του.

