Η αθωότητα στον καμβά του Γιάννη Απέργη

Πόσο αψεγάδιαστη είναι η αθωότητα και πόσο η σύγχρονη ζωή την έχει μεταβάλει; Ερωτήματα σαν αυτά διερευνώνται στην ατομική έκθεση του Γιάννη Απέργη, με τίτλο «Innocence», η οποία εγκαινιάζεται αύριο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στην γκαλερί Αγκάθι Κartάλος, όπου θα φιλοξενηθεί έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Η έκθεση διαρθρώνεται από τέσσερις ενότητες οι οποίες δίνουν ως άθροισμα 40 έργα φιλοτεχνημένα με ποικίλες τεχνικές. Πρόκειται για λάδια σε καμβά διαφόρων διαστάσεων, λάδια σε ξύλο και χαρτί, τέμπερες και manuscripts. Τα χρώματα είναι άλλοτε έντονα και άλλοτε γήινα, οι αφηγήσεις κάθε έργου εδράζονται στην υποκειμενικότητα της ερμηνείας δεδομένου ότι δεν υφίσταται καθολική υποκειμενικότητα στην τέχνη.

Συνεπώς, οι σκέψεις είναι πολλές γύρω από κάθε έργο. Είθισται, δε, ο τίτλος να προσδιορίζει ή και να περιορίζει την όποια ερμηνεία.

Όσο για τον καλλιτέχνη Γιάννη Απέργη, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και παρακολούθησε μαθήματα graphic design και οπτικής επικοινωνίας στη σχολή Βακαλό. Έχει εργαστεί σαν art και creative director σε μεγάλες πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες, αλλά και στο δικό του γραφείο, με πολλές διακρίσεις σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ διαφήμισης και design. Παράλληλα ζωγραφίζει με λάδια, ακρυλικά, ακουαρέλες, μελάνια σε καμβά, ξύλο και χαρτόνι.

Η σειρά «Εαυτοί» παρουσιάστηκε σε ατομική έκθεση τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2012 στη γκαλερί Αγγέλων Βήμα και μέρος της στη γκαλερί του ξενοδοχείου Τήνιον στη Τήνο στα πλαίσια του φεστιβάλ Τήνου τον Αύγουστο του 2012.

Το 2013 είχε συμμετοχή με πέντε έργα στην ομαδική έκθεση ΘΕΡΙΝΗ ΑΝΑΒΑΣΗ στη γκαλερί Titanium/Yiayianos, ενώ η σειρά HOT GODS παρουσιάστηκε στη νέα γκαλερί 212 arts στον Πειραιά το Νοέμβριο του 2021. Ακόμη, είναι μέλος της saatchiart.com και το έργο «Ink 2» διακρίθηκε στα top 300 του διαγωνισμού Showdown-Drawing.

Γιάννης Απέργης, «WtF»

Kατά καιρούς έχει εικονογραφήσει σε περιοδικά όπως το Marie Claire και το «Ε» της Ελευθεροτυπίας, βιβλία όπως το «Πιο πολύ πιο πολλοί» της Μαλβίνας Κάραλη, το «43&11» της Αλίκης Αναγνωσταρά και διαφημιστικά έντυπα όπως το πρόγραμμα της παράστασης «Angel Baby» του Αντώνη Καλογρίδη στο θέατρο Μουσούρη, μεταξύ άλλων.

«Innocence» του Γιάννη Απέργη στην Αίθουσα Τέχνης «Αγκάθι Κartάλος» (Μηθύμνης 12, Αθήνα 112 57, 210 8640250), 20 Νοεμβρίου - 4 Δεκεμβρίου.

Κεντρική φωτ.: «Torn in two» του Γιάννη Απέργη.