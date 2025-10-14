Η ιστορία της δυναστείας που έχτισε μια αυτοκρατορία πάνω σε εκατομμύρια βαρέλια του αρχαιότερου ποτού του κόσμου, της μπύρας. Αυτό είναι το «House οf Guinness», η εθιστική σειρά που προβάλλεται από το Netflix. Τα συστατικά της, αφρός. Δυνατό καστ, ίντριγκες, απαγορευμένοι έρωτες, πολιτική, δολοπλοκίες, μυστικά, σκάνδαλα και ποτάμια ζύθου, η παρασκευή του οποίου ξεκίνησε το 3000 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Στη συνταγή προστίθεται η υπογραφή του δημιουργού των «Peaky Blinders», όπως και η ανατρεπτική μουσική επένδυση που εκτοξεύουν την ατμόσφαιρα.

Την ιδέα συνέλαβε η απόγονος της δυναστείας Ιβάνα Λόουελ πριν από δέκα χρόνια. Καθισμένη αναπαυτικά, στον αφράτο καναπέ της, παρακολουθούσε το «Downton Abbey» όταν σκέφτηκε πως η δική της οικογένεια είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα και εκκεντρική. Ύψωσε το ποτήρι με την μπύρα και ως θηλυκός Κύρος Γρανάζης αποτύπωσε πρόχειρα την ιδέα και την παρέδωσε στον Στίβεν Νάιτ της μεγάλης επιτυχίας «Peaky Blinders» δίνοντάς του το ελεύθερο να φανταστεί και να δημιουργήσει.

Το αποτέλεσμα παραπέμπει σε «Succession με μπύρα και βαναυσότητα» όπως εύστοχα συνοψίζουν οι Τάιμς του Λονδίνου. Εδώ η βαναυσότητα δεν δηλώνει απαραίτητα μόνο φυσική βία, αλλά τον σκληρό, αδίστακτο αγώνα εξουσίας μέσα στην οικογένεια- όπως στη σειρά «Succession».

Με πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Νόρτον (King & Conqueror), Λούις Πάρτριτζ (Enola Holmes), Άντονι Μπόιλ (Masters of the Air) και Έμιλι Φερν (Saturday Night), τα οκτώ επεισόδια συνθέτουν ένα συναρπαστικό πλέγμα αφηγηματικών νημάτων που συνδέουν την άνοδο του ιρλανδικού ρεπουμπλικανισμού, τις πολιτικές ίντριγκες του 19ου αιώνα, την ταχεία ανάπτυξη του Δουβλίνου και το πολύχρωμο, βίαιο χωνευτήρι της Νέας Υόρκης μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο.

Πύλη του Αγίου Ιακώβου στο Δουβλίνο, 27 Μαΐου 1868. Το «House of Guinness» ξεκινά, στην έδρα της ζυθοποιίας, με τον θάνατο του Σερ Μπέντζαμιν Γκίνες, του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα και ιδιοκτήτη της μεγαλύτερης ζυθοποιίας στην Ευρώπη. Τοποθετημένη στο βιομηχανικό σκηνικό του Δουβλίνου, η σειρά «μυρίζει» καραμελωμένη μπύρα, υγρασία που κόβεται με το μαχαίρι, με την απόχρωση σέπια να τυλίγει τα πάντα. Αψηφώντας την «ομίχλη» το ταξίδι της εμβληματικής ζυθοποιίας συνεχίζεται με επιτυχία. Και η ιρλανδική άρπα, έμβλημα της ετικέτας της μπίρας Guinness, γνωστή ως Brian Boru Harp, σαλπάρει για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

«Ο Στιβ είχε την ιδέα να ξεκινήσει η σειρά με την ανάγνωση της διαθήκης του Μπέντζαμιν», λέει η Ιβάνα Λόουελ στους ΝΥΤ. «Ο Μπέντζαμιν αφήνει τη ζυθοποιία και όλα του τα χρήματα στους δύο γιους του, στον Άρθουρ και στον Έντουαρντ-κι εκείνοι πρέπει να πολεμήσουν μεταξύ τους για την κληρονομιά». Ιδιαίτερη θέση κατέχει η αδελφή των Γκίνες, την υποδύεται η Έμιλυ Φέρν μια γυναίκα παγιδευμένη ανάμεσα σε κοινωνικές προσδοκίες και προσωπική φιλοδοξία- σύμβολο της ασφυκτικής θέσης των γυναικών μέσα στην πατριαρχική τάξη της εποχής. Ο πατέρας της δεν της αφήνει τίποτα κι εκείνη νιώθει την ασφυξία ενός γάμου που δεν επιθυμεί.

Η Ιβάνα Λόουελ ανησυχούσε για το πως θα προσληφθεί η σειρά από την οικογένεια. Ωστόσο, μόνη της διαλύει τις όποιες ανησυχίες. «Το θέμα με την οικογένειά μου είναι πως όλοι αρέσκονται στο δράμα, είναι εκκεντρικοί και με χιούμορ. Αυτές είναι οι ιστορίες που πάντα άκουγα. Όμως πρόκειται για δραματοποιημένο προϊόν, δεν είναι ιστορική καταγραφή, οπότε ο Στιβεν Νάιτ είχε την ελευθερία να επινοήσει». Το μαύρο χιούμορ ήταν ανέκαθεν σήμα κατατεθέν της οικογένειας. Η φράση «Αυτό είναι κακό- ακόμη και για εμάς» είναι το μότο των Γκίνες κάθε φορά που η μοίρα τους έπαιζε άσχημο παιχνίδι. Και η κυρία Λόουελ έχει σέξι χιούμορ. Μία καθαρά επινοημένη πινελιά ήταν εξ ολοκλήρου δική της. «Ήθελα έναν σέξι επιστάτη που να βγάζει συχνά το πουκάμισό του», λέει, αναφερόμενη στον χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζέιμς Νόρτον.

Η σειρά, σε σκηνοθεσία Τόμας Σέινκλαντ και της Λιβανέζας Μ. Ακλ , δεν περιορίζεται αυστηρά στην εποχή της (19ος αιώνας), αλλά χρησιμοποιεί τραγούδια της σύγχρονης ιρλανδικής μουσικής σκηνής για να δημιουργήσει δυναμικές αντιθέσεις και να ενισχύσει την ατμόσφαιρα. Οι Fontaines D.C. και οι Kneecap προσδίδουν μια εκρηκτική, ατίθαση ενέργεια, οι The Mary Wallopers και οι The Chieftains συνεισφέρουν με αυθεντικά ιρλανδικά φολκ τραγούδια, με την κέλτικη πανκ να φέρνει τη δική της επαναστατική διάθεση.

Το «House of Guinness» δεν είναι απλώς ένα οικογενειακό έπος, αλλά ένα χρονικό εξουσίας, φιλοδοξίας, κληρονομιάς και επιτευγμάτων όπου η γεύση του ζύθου μπλέκεται με το πικρό άρωμα των ανθρώπινων παθών. Με τη ματιά του Στίβεν Νάιτ, την ερμηνευτική ένταση των πρωταγωνιστών, και μουσικές που γεφυρώνουν τον 19ο αιώνα με το σήμερα, η σειρά φωτίζει την άνοδο μιας αυτοκρατορίας ζυμωμένης με μπύρα και «αίμα». Στον πυρήνα της, όμως, παραμένει μια ιστορία οικογενειακής εξάρτησης και γυναικείας σιωπής- μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε δυναστεία, σιγοβράζει πάντα η ανθρώπινη τραγωδία.