Hauser: Ο δεξιοτέχνης του τσέλου στην Αθήνα

Στις ζωντανές του εμφανίσεις, επί σκηνής, μεταφέρει στο κοινό τους ρυθμούς στους οποίους πάλλεται το (βιολον)τσέλο του κάθε που το αγγίξει δεξιοτεχνικά με το δοξάρι του. Στα βίντεο που είναι ανηρτημένα στη σελίδα του στο YouTube η κάμερα έχει εκκινήσει την καταγραφή με τον ίδιο να βρίσκεται ήδη καθιστός σε κάποια καρέκλα, τοποθετημένη σε εντυπωσιακά τοπία και πολιτιστικά ορόσημα της πατρίδας του, της Κροατίας, όπως το ρωμαϊκό αμφιθέατρο της Πούλα.

Ο λόγος για τον Στιέπαν Χάουζερ (γενν. 1986), γνωστό ως Hauser και συνιδρυτή – με τον Λούκα Σούλιτς – του μουσικού διδύμου των 2Cellos. Χαρακτηρισθείς ως ο rock star με το τσέλο, ο Hauser θα κάνει μία μουσική στάση στην Αθήνα, στο πλαίσιο της περιοδείας του Rebel with a Cello, χαρίζοντας στο μουσικόφιλο αθηναϊκό κοινό δύο συναυλίες τις οποίες θα δώσει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

«Το πάθος μου είναι να δείξω στον κόσμο την ευελιξία του βιολοντσέλου» διαβάζουμε ως μότο στην ιστοσελίδα του και αυτό σκοπεύει να αποδείξει για μια ακόμη φορά επί σκηνής.

Εκτός από τα δημοφιλή του κομμάτια και τον τρόπο με τον οποίο έχει αποδώσει ήδη γνωστά κομμάτια –όπως η διασκευή του στο «Smooth Criminal» του Μάικλ Τζάκσον εκτοξεύοντάς τον στα διαδικτυακά charts και καθιερώνοντάς τον ως ιδρυτικό μέλος του ντουέτου 2Cellos– το πρόγραμμα των συναυλιών του περιλαμβάνει και μία ενότητα ροκ και ρυθμικού ρετρό με σύγχρονα ακούσματα – χορευτικών κομματιών από το σόλο άλμπουμ «The Player».

Ανακαλούμε τις ερμηνείες του Hauser σε γνωστά μουσικά κομμάτια όπως τα «Song from a Secret Garden», «Pirates of the Caribbean», «Game of Thrones», «The Godfather», «Vivaldi Storm», «Moonlight Sonata», «Now We Are Free – Cladiator», «Wicked Game», «Air on the G String – J. S. Bach», «Wake Me Up - Avicii» και διαβάζουμε ότι είναι βαθύς γνώστης τόσο της κλασικής όσο και της ποπ μουσικής.

Έχει κερδίσει το κοινό είτε μέσω συνεργασιών με άλλους ζωντανούς «θρύλους» όπως ο Αντρέα Μποτσέλι ή οι Red Hot Chili Peppers, ο Τζορτζ Μάικλ και ο Στήβεν Τάιλερ των Aerosmith, είτε μέσω της προσωπικής του σειράς μουσικών βίντεο, «Alone Together», αψηφώντας τις συμβάσεις της καθιερωμένης μουσικής βιομηχανίας και επαναπροδιορίζοντας διαρκώς τα καλλιτεχνικά του όρια.

Έχει δώσει συναυλίες σε θέατρα ανά τον κόσμο: έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ντεμπούτων του στο Wigmore Hall, στο Royal Albert Hall, στο Concertgebouw του Άμστερνταμ, στο Southbank Centre και σε πολλά άλλα.

Ως μέλος των 2Cellos, ο Hauser περιόδευσε σε όλο τον κόσμο, ενώ το δεξιοτεχνικό και έμψυχο στυλ του έχει αναγνωριστεί με τουλάχιστον 21 πρώτα βραβεία μεταξύ των πιο διάσημων εθνικών και διεθνών μουσικών διαγωνισμών του κόσμου.

Το 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, «Classic» που έφτασε στο #1 του Billboard. Για την προώθησή του, ξεκίνησε μία εκπληκτική σειρά μουσικών βίντεο με τίτλο Alone Together, έχει δε συγκεντρώσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο audio streams παγκοσμίως και πάνω από 4 δισεκατομμύρια views.

* Η προπώληση και για τις δύο συναυλίες του Hauser στο Θέατρο Λυκαβηττού γίνεται από το δίκτυο της viva και της Public. Τα εισιτήρια προπωλούνται ηλεκτρονικά (viva.gr, http://tickets.public.gr), τηλεφωνικά (11876), και σε φυσικά σημεία (Music Corner, Πανεπιστημίου 56 & Εμμανουήλ Μπενάκη, Public).

Πηγή κεντρικής φωτ.: Facebook / Hauser