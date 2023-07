Χάρι Πότερ: «Χτίζοντας» το Χόγκουαρτς με 2.660 κυβάκια

Ανάμεσα στα αντικείμενα και κάθε είδους είδη που ακολουθούν της σειράς βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, Χάρι Πότερ, και της αντίστοιχης σειράς ταινιών, το σετ «Hogwarts Castle and Grounds» το οποίο λανσάρει η δανέζικη εταιρεία παιχνιδιών Lego από την 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ μπορούν να το προμηθευτούν και να μεταφερθούν νοητά στον κόσμο που «έπλασε» η Ρόουλινγκ.

Παρόλον ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ένα σετ με κυβάκια είναι αφιερωμένο στο Χόγκουαρτς, το παρόν σετ είναι το πρώτο στο οποίο εμφανίζεται η περιοχή του κάστρου και η Μαύρη Λίμνη. Αποτελείται από 2.660 κυβάκια που μόλις συναρμολογηθούν δημιουργούν ένα «κτίσμα» ύψους λίγο μεγαλύτερο των 21,6 εκατοστών, πλάτος 34,30 εκατοστών και βάθος 25,4 εκατοστών, με αποτέλεσμα αντί να καταλαμβάνει ένα ολόκληρο τραπέζι να είναι ένα τέλειο αξεσουάρ για ράφι.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρόντα είναι τα πλέον αξιοπρόσεκτα αρχιτεκτονικά στοιχεία: Πύργος Αστρονομίας, τα θερμοκήπια, η ξύλινη γέφυρα που ενέπνεε πολλές στοχαστικές συζητήσεις, εμβληματικά μέρη όπως τα μικρά δωμάτια στη βάση του μοντέλου: από την τρομακτική Κάμαρα με τα Μυστικά για την οποία μάθαμε στο δεύτερο βιβλίο («Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά») μέχρι την τάξη των μαγικών φίλτρων όπου ο Χάρι Πότερ αντιμετώπιζε τον καθηγητή Σνέιπ.

Ακόμη, το μαγικό καράβι του Durmstrang Institute και η άμαξα των Beauxbatons -δύο σχολές μαγείας ανά τον κόσμο τις οποίες μάθαμε στο τέταρτο βιβλίο «Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς», η Ford Anglia της οικογένειας Γουίσλεϋ στα κλαδιά της Ιτιάς που γέρνει.

Ενώ, από το βιβλίο-ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» συναντάμε το δωμάτιο με τα ιπτάμενα κλειδιά και το δωμάτιο-σκακιέρα. Τα οποία ως αναγνώστες του βιβλίου και θεατές της ταινίας συναντάμε προς το τέλος της υπόθεσης, όπου ο 11χρονος Χάρι θα έρθει για πρώτη φορά αντιμέτωπος με μία εκδοχή του σκοτεινού μάγου Βόλντεμορτ.

Καθώς κανένα κάστρο δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς τον αφοσιωμένο αρχιτέκτονά του, παρούσα είναι μια μικροσκοπική φιγούρα σε χρυσό χρώμα του δημιουργού του.

LEGO Architecture enthusiasts have one more model to look forward to this year thanks to a key inclusion in 76419 Hogwarts Castle and Grounds. https://t.co/oetnEgFyTZ#LEGO #LEGONews pic.twitter.com/7ayGulYaPn