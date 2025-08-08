Green Weekend στο ΚΠΙΣΝ: Συζητήσεις, εκθέσεις, προβολές ταινιών, μουσική και ποικίλες δράσεις

Το SNFCC Green Weekend επιστρέφει στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου για τέταρτη συνεχή χρονιά, μετατρέποντας το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) σε ζωντανό πεδίο διαλόγου, συνύπαρξης και δημιουργίας γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Με τίτλο «Urgent Conversations | Επείγουσες Συζητήσεις», το φετινό διήμερο επικεντρώνεται στην ανάγκη να τοποθετηθούμε -ή να επανατοποθετηθούμε- απέναντι σε καίρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά και ζητήματα πολιτισμού, που αφορούν το μέλλον και τη βιωσιμότητα.

Με βασικό άξονα τις συζητήσεις, τις συναντήσεις και τις εκπαιδευτικές δράσεις, το SNFCC Green Weekend ενισχύεται με έναν δυναμικό καλλιτεχνικό προγραμματισμό: εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, μουσική, εργαστήρια και δράσεις για όλες τις ηλικίες, που φωτίζουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και προτείνουν λύσεις μέσα από τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με ελεύθερη είσοδο σε δράσεις που εκτείνονται σε κάθε γωνιά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος – από τον Μεσογειακό Κήπο και το Ξέφωτο, μέχρι τα Φυτεμένα Δώματα, τον Λαχανόκηπο, τον Πευκώνα και τα Νότια Μονοπάτια.

Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

Κεντρική ομιλία από τη Λενιώ Μυριβήλη: Ακραία Ζέστη, ο Ύπουλος Κίνδυνος

Διεθνώς αναγνωρισμένη για τη δράση της στον τομέα της κλιματικής ανθεκτικότητας, η Λενιώ Μυριβήλη ανοίγει το SNFCC Green Weekend με μια ομιλία-παρέμβαση για την κλιματική θερμική κρίση. Ως Global Chief Heat Officer στο UN-Habitat και το Atlantic Council Climate Resilience Center, η Μυριβήλη αναδεικνύει τη θερμική επιβάρυνση ως μία από τις πιο αθόρυβες και επώδυνες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και προτείνει τρόπους με τους οποίους οι πόλεις μπορούν να προσαρμοστούν.

Ομιλίες & Συζητήσεις: Διάλογοι για το μέλλον που ήδη μας αφορά

Ειδικοί και εκπρόσωποι της επιστήμης, της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών συμμετέχουν σε διαλόγους για φλέγοντα ζητήματα όπως:

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων,

Ο υπερτουρισμός και οι επιπτώσεις του σε οικοσυστήματα και κοινότητες,

Το κλιματικό άγχος και η ψυχολογική διάσταση της περιβαλλοντικής κρίσης,

Η υπεραλίευση και η ανάγκη προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας,

Σπατάλη τροφίμων (Food Waste) και έξυπνες πρακτικές πρόληψης,

Zero Waste πρακτικές και η ανάγκη για κυκλική προσέγγιση στην κατανάλωση

Θαλάσσια ρύπανση και η ορθή διαχείριση του πλαστικού.

Οι συζητήσεις στοχεύουν να ενισχύσουν τη γνώση, την κριτική σκέψη και τη διάδραση, ενθαρρύνοντας παράλληλα πρακτικές καινοτομίας και αλλαγής στην καθημερινότητα.

Τρεις εκθέσεις με επίκεντρο το περιβάλλον

Άλκης Κωνσταντινίδης – Έκθεση φωτογραφίας

Ο βραβευμένος φωτορεπόρτερ του διεθνούς πρακτορείου Reuters παρουσιάζει εικόνες από την πρώτη γραμμή της κλιματικής και ανθρωπιστικής κρίσης, καταγράφοντας με οξύτητα και ευαισθησία την παγκόσμια πραγματικότητα.

Εικαστική έκθεση σε συνεργασία με την Artworks

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΠΙΣΝ με την Artworks, παρουσιάζεται η δουλειά του καλλιτεχνικού σχήματος Hypercomf, μιας διεπιστημονικής ομάδας που δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, του design και της οικολογικής σκέψης.

Έκθεση αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας νέων

Φοιτητές και νέοι αρχιτέκτονες και εικαστικοί καλλιτέχνες παρουσιάζουν προτάσεις και εικαστικά σχόλια για τον αστικό και φυσικό χώρο του μέλλοντος, ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στον σχεδιασμό, την οικολογία και την κοινωνική ευθύνη.

Συναυλία Microclimata: CV & JAB

Η συνθέτρια και εικαστικός Christina Vantzou συμπράττει με τον φλαουτίστα και πολυοργανίστα John Also Bennett και παρουσιάζουν μια ambient performance ειδικά σχεδιασμένη για τον υπαίθριο χώρο και το περιβαλλοντικό πλαίσιο του φεστιβάλ. Οι δύο καλλιτέχνες συνθέτουν ηχητικά τοπία που ισορροπούν ανάμεσα στον μινιμαλισμό, τη φασματική αρμονία και την ψυχοακουστική εμπειρία, χρησιμοποιώντας αναλογικά όργανα, φωνή, field recordings και απλές μελωδικές δομές που αποδομούνται και επανασυντίθενται. Με φόντο τον ουρανό και το τοπίο του Πάρκου, η συναυλία μετατρέπεται σε μια ακουστική εμπειρία στο μεταίχμιο του ήχου και της σιωπής. Η Vantzou και ο Bennett προσκαλoύν το κοινό σε μια σπάνια συνθήκη ακρόασης: μια μουσική εγκατάσταση σε ζωντανό χρόνο, ανοιχτή στη ροή της φύσης και του περιβάλλοντος.

Προβολές ταινιών μικρού μήκους

Σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), το SNFCC Green Weekend προβάλλει επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που καταγράφουν ιστορίες περιβαλλοντικής αφύπνισης, ενισχύοντας την περιβαλλοντική αφήγηση μέσω του κινηματογράφου.

Flower Market │ Open Call

Το ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης του SNFCC Green Weekend 2025, προσκαλεί φυτώρια και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φυτών, της αστικής καλλιέργειας και της οικολογικής πρακτικής, να συμμετάσχουν στο Flower Market, μια υπαίθρια αγορά αφιερωμένη στην πράσινη ζωή και τη φροντίδα του αστικού περιβάλλοντος.

Οι επισκέπτες του ΚΠΙΣΝ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν φυσικά προϊόντα, πράσινες επιλογές για το σπίτι και την πόλη, καθώς και να συνομιλήσουν με επαγγελματίες και καλλιεργητές που εμπνέονται από τη βιωσιμότητα και τη φροντίδα του περιβάλλοντος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 στις 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εργαστήρια & δράσεις για όλες τις ηλικίες

Το SNFCC Green Weekend δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή όλων των ηλικιών μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη σύνδεση με το περιβάλλον και την ενεργή έκφραση. Το SNFCC Youth Council αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό δράσεων που ενδυναμώνουν τη φωνή της νέας γενιάς στον δημόσιο διάλογο για τη βιωσιμότητα, ενώ η Λέσχη της Φύσης του ΚΠΙΣΝ καλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τη φύση μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και δημιουργικό παιχνίδι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδηλατικές διαδρομές και εργαστήρια επισκευής και εργονομικής ρύθμισης ποδηλάτου, καθώς και δράσεις για παιδιά που καλλιεργούν την ποδηλατική κουλτούρα της νέας γενιάς μέσα από το παιχνίδι και την κυκλοφοριακή αγωγή. Η ποδηλατική ημέρα θα κλείσει με το Green Ride -μια διαδρομή από το Θησείο προς το ΚΠΙΣΝ, που θα καταλήξει σε DJ Set στο Κανάλι.

Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Μεγάλος Χορηγός: Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η συμβολή του Φυσικού Αερίου ως Μεγάλου Χορηγού ενισχύει την υλοποίηση αυτού του μεγάλου φεστιβάλ περιβαλλοντικής αφύπνισης αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως υπεύθυνου εταίρου που επενδύει έμπρακτα στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συλλογική ευαισθητοποίηση.

Το SNFCC Green Weekend 2025 πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027

SNFCC Green Weekend 2025, Urgent Conversations | Επείγουσες Συζητήσεις, 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025. Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, Είσοδος ελεύθερη