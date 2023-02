Grammy 2023: Στην Μπιγιονσέ τα περισσότερα βραβεία

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπιγιονσέ ήταν η μεγάλη νικήτρια των μουσικών βραβείων Grammy 2023 αλλά και στην ιστορία του θεσμού, κατακτώντας μέχρι σήμερα, συνολικά 32 βραβεία. Κατά την 65η τελετή απονομής, έλαβε βραβεία για το καλύτερο R&B τραγούδι, την καλύτερη χορευτική/ηλεκτρονική ηχογράφηση, το καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ και την καλύτερη R&B ερμηνεία.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε (5 Φεβρουαρίου) στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον Τρέβορ Νόρα ο οποίος έκανε λόγο για τις ευφορία που προσφέρει η μουσική αλλά και στον τρόπο της να ενώνει τους ανθρώπους παρά τις όποιες διαφορές. «Η μουσική δεν είναι μόνο η αρμονία του ήχου, αλλά η αρμονία των ανθρώπων. Μέσο απόρριψης της διαίρεσης, για να βρούμε στιγμές χαράς», είπε.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκε και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, ανακοινώνοντας τον πρώτο νικητή του καλύτερου τραγουδιού για κοινωνική αλλαγή, που απονεμήθηκε στον Ιρανό τραγουδιστή Σερβίν Χατζιπούρ για το «Baraye», «ένα ισχυρό και ποιητικό κάλεσμα για την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών».

Οι νικητές

Νικητές κατά τη χθεσινή απονομή αναδείχθηκαν επίσης ο Χάρυ Στάιλς που απέσπασε το μεγαλύτερο βραβείο Grammy της βραδιάς, για το άλμπουμ της χρονιάς.

Η Αντέλ η οποία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ποπ σόλο ερμηνείας για το «Easy On Me», φθάνοντας έτσι στο 16ο Grammy στην καριέρα της.

Ο Κέντρικ Λαμάρ κατέκτησε το Grammy για την καλύτερη ποπ ερμηνεία, το καλύτερο ραπ τραγούδι και το καλύτερο ραπ άλμπουμ.

Η Lizzo (Μελίσα Βιβιάν Τζέφερσον) κέρδισε τον δίσκο της χρονιάς για το «About Damn Time», η Κιμ Πέτρας το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/ομάδας μαζί με τον Σαμ Σμιθ για το τραγούδι τους «Unholy», η Τέιλορ Σουίφτ το καλύτερο μουσικό βίντεο για το «All Too Well: The Short Film», ο Bad Bunny (Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο) το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ musica urbana.

Το βραβείο του καλύτερου νέου καλλιτέχνη της χρονιάς απέσπασε η γεννημένη στη Νέα Υόρκη τραγουδίστρια της τζαζ Σαμάρα Τζόι.