Γλυπτά από χιόνι στην «Πόλη του Πάγου» της βορειοανατολικής Κίνας (pics&vid)

«Κοινά όνειρα, κοινές καρδιές, θρύλοι του πάγου και του χιονιού» είναι το θέμα της 41ης Διεθνούς Έκθεσης Γλυπτικής στο Χιόνι και στον Πάγο της Χαρμπίν, γνωστής ως «Πόλη του Πάγου», στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, στην καρδιά της βορειοανατολικής Κίνας. Προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών απ' όλον τον κόσμο λόγω των εντυπωσιακών τοπίων πάγου και χιονιού, η έκθεση εγκαινιάζεται επίσημα στις αρχές Ιανουαρίου και διαρκεί μέχρι να αρχίσει να λιώνει ο πάγος, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Για το διάστημα αυτό, η έκθεση εκτείνεται σε 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει πάνω από 260 γλυπτά από χιόνι. Τα εκπληκτικά έργα τέχνης ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου ειδικού αφιερώματος στους 9ους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες, που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2025.

Εκτός από τις δημιουργίες από πάγο, κτίρια πάγου σε φυσικό μέγεθος και τεράστια γλυπτά, η Έκθεση προσφέρει μία σειρά από διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως χιονοσωλήνες, έλκηθρο και ποδηλασία χιονιού, ποδόσφαιρο και χόκεϊ στον πάγο, ψάρεμα στο ποτάμι, συναυλίες, επιδείξεις μόδας και κινηματογραφικό Φεστιβάλ Χιονιού και Πάγου.

