Γιατί τo Χονγκ Κονγκ λογοκρίνει τον «Γουίνι το αρκουδάκι»

Είχε προγραμματιστεί να προβληθεί στις 23 Μαρτίου στο Χονγκ Κονγκ, ώσπου η εταιρεία VII Pillars Entertainment ακύρωσε την προβολή με ανάρτησή της στο Facebook. O λόγος για την ταινία «Γουίνι το Αρκουδάκι: Αίμα και Μέλι» που επρόκειτο να κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα στην κινεζική πόλη.

Κινέζοι λογοκριτές είχαν στο παρελθόν στοχοποιήσει τον φανταστικό χαρακτήρα της ταινίας «Γουίνι το Αρκουδάκι», εξαιτίας μιμιδίων και άλλων αστείων για τις φυσιογνωμικές ομοιότητες του Γουίνι με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Με ορισμένους να αναφέρουν ότι αυτού του είδους οι αστεϊσμοί είναι ο λόγος απόσυρσης της ταινίας, υπογραμμίζει το Reuters.

Τον φανταστικό ήρωα δημιούργησε, το 1924, ο Βρετανός συγγραφέας Α. Α. Μιλν. Όσο για τις συγκρίσεις ανάμεσα στον Γουίνι και τον Σι, ξεκίνησαν το 2013, όταν ο Σι επισκέφτηκε τις ΗΠΑ και συνάντησε τον τότε ομόλογό του, Μπαράκ Ομπάμα, με ορισμένους σχολιαστές να διακρίνουν ομοιότητές τους με τους χαρακτήρες Γουίνι το Αρκουδάκι, και Τίγρης.

Από την πλευρά του, το Γραφείο Διαχείρισης Κινηματογράφου, Εφημερίδων και Άρθρων (OFNAA) ανέφερε στο Reuters ότι έχει εκδώσει πιστοποιητικό έγκρισης στον αιτούντα.

Εκπρόσωπος του OFNAA δήλωσε ότι «προγράμματα κινηματογράφων στο Χονγκ Κονγκ για την προβολή μεμονωμένων ταινιών με πιστοποιητικά έγκρισης στις εγκαταστάσεις τους είναι εμπορικές αποφάσεις των ενδιαφερομένων κινηματογράφων και ο OFNAA δεν θα σχολιάσει τέτοια προγράμματα».

Την προβολή της ταινίας είχε οργανώσει η Moviematic, η οποία επικλήθηκε ως λόγο ακύρωσης τεχνικούς λόγους.

