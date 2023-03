Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Τιμητικό βραβείο στον Στ. Ψυλλάκη, δημοπρασία για τα θύματα βίας, ματαίωση τελετής λήξης

Σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, τον σκηνοθέτη Σταύρο Ψυλλάκη για το σύνολο του έργου του, απονεμήθηκε ο τιμητικός «Χρυσός Αλέξανδρος» του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η σχετική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας», το δε βραβείο παρέδωσε στον σκηνοθέτη ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Ο Σταύρος Ψυλλάκης παραλαμβάνει τον τιμητικό «Χρυσό Αλέξανδρο». Πηγή: 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο μεταξύ, δέκα από τις ταινίες του κινηματογραφιστή προβάλλονται στις αίθουσες του Φεστιβάλ, στο πλαίσιο σχετικού αφιερώματος.

Οι ταινίες του «αποτελούν βαθιά ανθρώπινα υπαρξιακά δοκίμια, παρατηρούν τον κόσμο που μας περιβάλλει και εξερευνούν τον ψυχισμό των πρωταγωνιστών του. Ο σκηνοθέτης, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ''ήρωές'' του, παρατηρεί και προσεγγίζει με διεισδυτική ματιά το θέμα του και αναδεικνύει τις κρυμμένες αλήθειες τους, φτιάχνοντας παράλληλα ένα μοναδικό πορτρέτο της σύγχρονης Ελλάδας» σημειώνει σε ανακοίνωσή του το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Δημοπρασία για τη φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας

Στην υποστήριξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας & των Παιδιών τους του δήμου Θεσσαλονίκης θα διατεθούν εξ ολοκλήρου τα έσοδα από τη διαδικτυακή φιλανθρωπική δημοπρασία που διοργανώνει το 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη VERGOS Auctions.

Η δημοπρασία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 16 Μαρτίου, περιλαμβάνει το πρωτότυπο έργο καθώς και 15 αριθμημένες μεταξοτυπίες της αφίσας του 63ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, υπογεγραμμένες από τον καλλιτέχνη και δημιουργό τους Δημήτρη Τριμίντζιο (Taxis).

Ματαίωση τελετής λήξης και παράταξη διαδικτυακών προβολών

Και ενώ το Φεστιβάλ συνεχίζεται υπό τη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, και έχοντας από την πρώτη στιγμή προβεί στην ακύρωση της τελετής έναρξης και των εορταστικών του εκδηλώσεων, ανακοίνωσε τη ματαίωση και της τελετής λήξης.

Επ' αυτού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όσοι βραβευμένοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη θα παραλάβουν τα βραβεία τους από την ομάδα του Φεστιβάλ σε μία ανεπίσημη συνάντηση.

Της προβολής της ταινίας «My Pet and Me», την Κυριακή (19:00, Ολύμπιον), θα προηγηθεί ένας σύντομος χαιρετισμός της Γενικής Διευθύντριας του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό, και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Υπό τη σκιά, επίσης, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, και θέλοντας το Φεστιβάλ θα δώσει στους θεατές την δυνατότητα να ανακαλύψουν ελληνικές ταινίες με θέματα που απασχολούν καθέναν από εμάς, παρατείνει για πέντε ημέρες, έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου, τις διαδικτυακές προβολές των τμημάτων «Πλατφόρμα» και «Από οθόνη σε Οθόνη» του προγράμματός του.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Facebook / Thessaloniki International Film Festival