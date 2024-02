Φεστιβάλ ιαπωνικού κινηματογράφου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Τέσσερις ταινίες από το σύγχρονο ιαπωνικό κινηματογράφο περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου έτους 2024 το οποίο διοργανώνουν η Πρεσβεία της Ιαπωνίας σε συνεργασία με το Japan Foundation και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης όπου και θα πραγματοποιηθούν οι προβολές, το διάστημα μεταξύ 15 έως 18 Φεβρουαρίου 2024. Το εν λόγω φεστιβάλ εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για το 2024 «Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας – Ελλάδας» και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Περιοδεύον Φεστιβάλ Ιαπωνικών Ταινιών» του Japan Foundation.

Όσο για τις ταινίες, είναι δημιουργίες σκηνοθετών με ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία της Ιαπωνίας και με ιδιαίτερα διακριτά σκηνοθετικά χαρακτηριστικά. Όλες τους, παραγωγής 2018 και 2019, προβάλλονται (με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους) για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το Φεστιβάλ σηκώνει αυλαία την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου (19:30) με την προβολή της ταινίας «They Say Nothing Stays the Same» του Joe Odagiri που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την εναρκτήρια τελετή. Στη συνέχεια, από τις 16 έως τις 18 Φεβρουαρίου θα προβληθούν οι ταινίες «Another World», «And Your Bird Can Sing» και «Sea of Revival».

Συο μεταξύ, στο φουαγιέ του κινηματογράφου θα φιλοξενηθεί η έκθεση «Ιkebana» (ιαπωνική παραδοσιακή ανθοδετική τέχνη) από την κ. Σοφία Σπίθα, Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Ανθοδετικής Ιkebana Σχολής ΟΗΑRA Ιαπωνίας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα προβολών, πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, Ταύρος Αθήνα).

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, 19:30 They Say Nothing Stays the Same (Joe ODAGIRI | 2019| 137λ)

Πηγή φωτ.: Πρεσβεία της Ιαπωνίας

Στο χωριό μιας κοιλάδας, ο Toichi (Emoto Akira), βαρκάρης που ζει σε ταπεινή καλύβα κατά μήκος της όχθης του ποταμού, περνάει τις μέρες του μεταφέροντας ανθρώπους κ αγαθά από τη μια πλευρά του ποταμού στην άλλη, καθώς μια σύγχρονη γέφυρα βρίσκεται υπό κατασκευή. Έως την ημέρα που εμφανίζεται ένα ορφανό κορίτσι (Kawashima Ririka) και η ζωή του Toichi αλλάζει πορεία.

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, 19:00 Another World (Junji SAKAMOTO | 2019 | 120λ)

Ο Κο (Inagaki) βγάζει τα προς το ζην ως παραγωγός ξυλάνθρακα κάνοντας χρήση του ορεινού κλίβανου που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Οι μέρες του περνούν με σκληρή δουλειά, ενώ σπάνια αφιερώνει χρόνο στη γυναίκα και τον γιο του. Όταν συναντηθεί ξανά με τον Eisuke (Hasegawa), παλιό του φίλο που υπηρετούσε στις Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, θα αρχίσει να σκέφτεται πιο σοβαρά θέματα που σχετίζονται με την εργασία και την οικογένεια του

21:30 And Your Bird Can Sing (Sho ΜΙΥΑΚΕ | 2018 | 106λ)

Ο πρωταγωνιστής (Emoto) εργάζεται σε ένα βιβλιοπωλείο στα προάστια του Hakodate, τα βράδια συναντιέται με τη συνάδελφό του Sachiko (Ishibashi) με την οποία διατηρεί σχέση, και τον συγκάτοικό του Shizuo (Sometani). έως ότου ο πρωταγωνιστής μαθαίνει ότι ο Shizuo ενδιαφέρεται για τη Sachiko και προτείνει να πάνε οι δυο τους μαζί για κάμπινγκ.

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, 19:00 They Say Nothing Stays the Same (Joe ODAGIRI | 2019 | 137λ)

21:30 Sea of Revival (Kazuya SHIRAISHI | 2019 | 124λ)

Καθηλωμένος για καιρό σε απραξία, ο Ikuo (Katori Shingo), μαζί με τη σύντροφό του Ayumi (Nishida Naomi) και την κόρη της Minami (Tsunematsu Yuri), προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή στην πόλη Ishinomaki, γενέτειρα της Ayumi. Εκεί καταφέρνει να ξαναβρεί γαλήνη στη ζωή του έως τη νύχτα που δολοφονείται η Ayumi. Οι αλλεπάλληλες δραματικές καταστάσεις οδηγούν τον Ikuo στην απόγνωση.

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, 19:00 And Your Bird Can Sing(by Sho MIYAKE | 2018 | 106λ)

21:30 Another World (by Junji SAKAMOTO | 2019 | 120λ)

Είσοδος: 3 Ευρώ (για κάθε προβολή), Πληροφορίες Εισιτηρίων: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Τηλ. 210 3418550, http://www.mcf.gr