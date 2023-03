Επτά βιβλία που έχουν απαγορευθεί

«Αγαπημένη» πρακτική των απολυταρχικών καθεστώτων και των φονταμενταλιστών η απαγόρευση βιβλίων – και οι δύο άλλωστε «απειλούνται» από τις ιδέες που ξετυλίγονται τις σελίδες των βιβλίων. Σε χώρες όπου υπάρχει δημοκρατία ορισμένα βιβλία μπορεί να προκαλέσουν ένα διαφορετικό είδος πανικού, με αποτέλεσμα ομάδες ή θεσμοί να προσπαθούν να λογοκρίνουν τη λογοτεχνία που φοβούνται ότι θα μπορούσε να ανατρέψει τις αξίες τους.

Η απαγόρευση ανάγνωσης ακόμη και κυκλοφορίας βιβλίων αποκαλύπτει αρκετά για την εποχή, τη συγκυρία και τα γεωγραφικά όρια που περιλαμβάνει αυτού του είδους η απαγόρευση, πόσω μάλλον στον 21ο αιώνα. Γι' αυτό και στην ανάγνωση τίτλου κειμένου για βιβλία που απαγορεύεται σε συγκεκριμένες χώρες να αναγνωστούν, κεντρίζεται η περιέργεια αναγνωστών, αναφέρει το βρετανικό «The Economist». Θα διαβάζατε ορισμένα ή και όλα από τα παρακάτω βιβλία;

Τη σύγκρουση «μεταξύ ανθρωπισμού και βαρβαρότητας, μεταξύ εκείνων που εκτιμούν την ελευθερία και εκείνων που δεν την εκτιμούν» αναφέρει η Τασλίμα Νασρίν ότι πραγματεύεται το μυθιστόρημά της «Lajja». Το μυθιστόρημά της, το οποίο εκδόθηκε το 1993 και απαγορεύθηκε από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, περιγράφει την αντίδραση των μουσουλμάνων προς την ινδουιστική μειονότητα του Μπαγκλαντές – αφότου, ένας ινδουιστικός όχλος είχε γκρεμίσει ένα τζαμί στην Αγιοντίγια της Ινδίας το 1992.

Μετά την απόφαση του Μπαγκλαντές να απαγορεύσει το βιβλίο της, η Τασλίμα Νασρίν κατέφυγε (1994) στη Σουηδία και κέρδισε το βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία της σκέψης. Κατόπιν τούτου, φωτοτυπημένα αντίγραφα του μυθιστορήματος κυκοφόρησαν στο Μπαγκλαντές.

Το γεγονός που πραγματεύεται το μυθιστόρημα επανέρχεται στην επικαιρότητα· το 2024 θα εγκαινιαστεί στη θέση του κατεστραμμένου τζαμιού ένας ναός για τον Ραμ, έναν ινδουιστικό θεό.

Πρόκειται για το πρώτο μυθιστόρημα που εγκρίθηκε από το ολοκληρωτικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας και διατίθεται στα αγγλικά, αλλά απαγορεύθηκε για ορισμένους αναγνώστες της Νότιας Κορέας. Ο λόγος για το «Φίλος» (1988) του Βορειοκορεάτη Paek Nam Nyong. Αντλώντας έμπνευση από τις ακροάσεις διαζυγίων τις οποίες παρακολουθεί, επικεντρώνεται, στο μυθιστόρημά του, σε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε συζυγικές διαμάχες και απογοητεύονται από τους συζύγους τους.

Το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας το περιλαμβάνει σε έναν κατάλογο 23 βιβλίων τα οποία απαγορεύεται να διαβάζονται από όλους τους άνδρες πολίτες για διάστημα περίπου 18 μηνών ή και περισσότερο, της στρατιωτικής τους θητείας.

Το υπουργείο ενδεχομένως να «φοβάται» ότι ένα «συμπαθητικό πορτρέτο» του εχθρικού βόρειου γείτονα της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποφασιστικότητα των στρατιωτών να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

Περισσότερα από δώδεκα μυθιστορήματα έχει γράψει στην εξορία – από το 1992 οπότε και εγκατέλειψε το Ουζμπεκιστάν, κατηγορηθείς για «απαράδεκτες δημοκρατικές τάσεις» – ο Χαμίντ Ισμαήλοφ. Όλα τους απαγορευμένα στο Ουζμπεκιστάν, ένα από αυτά και «Ο χορός των διαβόλων» (2018), που αφηγείται τη ζωή διαφωνούντων διανοουμένων του Ουζμπεκιστάν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής τους, πριν από τις εκτελέσεις τους το 1938.

