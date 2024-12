Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο

«Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό» είναι ο τίτλος του 11ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 24 και 29 Μαΐου 2025, στη Βοστώνη, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Maliotis Cultural Center (campus of Hellenic College at 50 Goddard Avenue) στο Brookline και θα υλοποιηθεί μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Διοργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Maliotis Cultural Center at Hellenic College της Βοστώνης και με τη συμμετοχή των:

Οικουμενικό Πατριαρχείο, Τμήμα Eλληνικής Παιδείας (Ecumenical Patriarchate, Greek Education Department),

Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής, Τμήμα Ελληνικής Παιδείας (Greek Orthodox Archdiocese of America, Department of Greek Education),

Greek Applied Linguistics Association,

Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων,

Study in Greece,

The University of Chicago, Center for Hellenic Studies, και

Fondazione Vexillum,

και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Ακόμη, τελεί υπό την αιγίδα και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών και έχει ενταχθεί (σ.σ το πρόγραμμα) στο στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό (2024-2027).

Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης: προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό

Ενδεικτικές θεματικές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Η διεθνής παρουσία των μέσων ενημέρωσης της διασποράς και η προσφορά τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Η προσφορά των ομογενειακών μέσων στη διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας.

Απεικονίσεις και αναπαραστάσεις της Ελλάδας στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, ταυτότητα και πολυπολιτισμικοί ορίζοντες.

ΜΜΕ της διασποράς και σύγχρονες κρίσεις (μνημονιακή, προσφυγική, κλιματική, πολεμική, ενεργειακή). Γλωσσικές αναπαραστάσεις και συμβολισμοί.

Ο παιδευτικός ρόλος των μέσων ενημέρωσης της διασποράς.

Δυνατότητες συνεργασιών και συμπράξεων στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου φόρουμ ελληνικών ομογενειακών μέσων ενημέρωσης.

Παράδοση εξωστρέφειας

Μετά από 10 χρόνια αναγνωρισμένης επιτυχίας της διοργάνωσης, η παράδοση της καλλιέργειας της εξωστρέφειας και των συνεργασιών με εξέχοντες διεθνείς φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Θ.Π. «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» τα προηγούμενα έτη υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ελληνικό τμήμα), την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, το Γαλλικό Τμήμα του Ομίλου Ευρωπαϊκού Τύπου (Club de la Presse Européenne, Paris), το Centre Culturel Hellénique του Παρισιού, το Instituto De Letras του Rio De Janeiro University, το Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts του Macquarie University, το Macquarie Greek Studies Foundation στο Σίδνεϊ κ.ά.

Συμμετοχές

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν διευθυντές και δημοσιογράφοι των ελληνικών ομογενειακών μέσων από την Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ασία και την Αφρική. Επίσης θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ερευνητές από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, διανοούμενοι και καλλιτέχνες.

Δωρεάν συμμετοχή. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα θα προσφερθεί δωρεάν. Απευθύνεται σε δημοσιογράφους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, ενώ δέχεται και ένα ποσοστό επαγγελματιών που έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Το πρόγραμμα προσφέρει πιστοποιητικά αναγνώρισης συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό στους συμμετέχοντες.

Η παρουσία των ΜΜΕ από την Ελλάδα και την ομογένεια

Τη διοργάνωση υποστηρίζουν ως χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ WORLD, το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας, καθώς και το Κανάλι της Βουλής. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης το Real FM, η Real News, και το real.gr, καθώς και η ATHENS VOICE και το CNN GREECE. Ως χορηγός επικοινωνίας συμμετέχει το Greek Service της Deutsche Welle. Ως χορηγοί επικοινωνίας συμμετέχουν επίσης τα ακόλουθα μέσα ενημέρωσης: Orthodox Observer News, Εθνικός Κήρυξ/The National Herald στις Η.Π.Α., η καθημερινή εθνική έκδοση Greek Herald και η εφημερίδα Neos Kosmos από την Αυστραλία, το Ελληνικό Κοινωφελές Ραδιόφωνο Νέας Υόρκης COSMOS FM, H W Media Group από την Αυστρία (ομογενειακές ιστοσελίδες https://hephaestuswien.com/, https://pyramisnews.gr και το ελληνόφωνο ραδιόφωνο στην Αυστρία, Hephaestus Radio). Επιπλέον, συμμετέχει το Pyramis News που απευθύνεται στην ομογένεια της Αφρικής και των Αραβικών Κρατών. Χορηγοί επικοινωνίας είναι επίσης τα εξής ομογενειακά μέσα: Kallimera Massalia, WNTN Radio-1550 AM/Grecian Echoes στη Βοστώνη, Hellenic Radio από το Μπεντφορντβιού (Bedfordview) του Γιοχάνεσμπουργκ, εφημερίδα «Ελευθερία» Λονδίνου, 2mm Radio, Sydney, Darwin, Wollongong, ιστοσελίδα «Ηχώ» Κεντρικής και Νοτίου Αφρικής, Broadcast Canadian & International TV Network (BCI media) στον Καναδά, NEWSVILLE στο Βέλγιο κ.ά.

Η προβολή του προγράμματος

Το πρόγραμμα του 2025 προβάλλεται και μέσω τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής διαφήμισης με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό και σκηνοθέτη κ. Γιάννη Μπέζο. Την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Production House, με τη σκηνοθετική επιμέλεια του κ. Πάνου Μανολίτση και της ομάδας του.

Διεύθυνση προγράμματος

Ιδρύτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Associate in Linguistics του CHS – GR του Πανεπιστημίου Harvard κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Κοσμήτωρ της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπεύθυνη της μονάδας «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης. Την οργανωτική διεύθυνση του προγράμματος στη Βοστώνη έχει η Εκτελεστική Διευθύντρια του Maliotis Cultural Center at Hellenic College κ. Χρυσούλα Κουρκουντή.

Η Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη

Πληροφορίες:

-Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εmail: [email protected] και στην ιστοσελίδα https://summerschool.ac.uoi.gr

fb: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

https://www.facebook.com/summerschoolgr?locale=el_GR, Nikoletta Tsitsanoudis Mallidis, Όμιλος Αποφοίτων Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.

-Χρυσούλα Κουρκουντή, Εκτελεστική Διευθύντρια Μαλιώτειου Πολιτιστικού Κέντρου, email: [email protected],

website: https://maliotis.hchc.edu/

fb: https://www.facebook.com/MCCatHCHC?locale=el_GR

Instagram: maliotisculturalcenter_of_hchc