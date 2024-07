Εκλάπη το Ντουραντάλ: Το γαλλικό «Εξκάλιμπερ» ήταν επί 1.300 χρόνια καρφωμένο σε βράχο

Το Ντουραντάλ, το θρυλικό σπαθί του ιππότη Ρολάνδου, εξαφανίστηκε από τον βράχο στον οποίο ήταν βυθισμένο εδώ και 1.300 χρόνια. Το γαλλικό «Εξκάλιμπερ» από το μεσαιωνικό χωριό Ροκαμαντούρ εικάζεται ότι εκλάπη το βράδυ της Δευτέρας, παρά το γεγονός ότι ήταν αλυσοδεμένο στην πέτρα, σε ύψος 10 μέτρων από το έδαφος.

