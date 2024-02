Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί έπειτα από μία μεγάλη έκρηξη. Κατάλαβα ότι ήταν πόλεμος. […] Θέλω να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα». Τα λόγια αυτά της μικρής Βλάντα, αρθρωμένα ενώ βρισκόταν σε ένα καταφύγιο στη Μαριούπολη, την 24η Φεβρουαρίου 2022, ανακαλώ με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Ανακαλώ επίσης την εικόνα της, με ένα γκρι σκουφάκι στο κεφάλι και τα χέρια της σταυρωμένα και στηριγμένα στα γόνατά της.

