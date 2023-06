«Έφυγε» η Γκλέντα Τζάκσον - Είχε τιμηθεί με δύο βραβεία Όσκαρ

Τιμημένη δύο φορές με βραβείο Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, η ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και πρώην πολιτικός Γκλέντα Τζάκσον «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ηττημένη από σύντομη μάχη με ασθένεια και λίγο διάστημα αφότου ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «The Great Escaper» στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τον Μάικλ Κέιν.

Έλαβε τα χρυσά αγαλματίδια για την ερμηνεία της στις ταινίες «Ερωτευμένες γυναίκες» (Women in Love, 1969) και «Απιστία με αξιοπρέπεια» (A Touch of Class, 1973).

Είχε μία ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, αλλά έχασε το βραβείο από την Τζέιν Φόντα που αναδείχτηκε νικήτρια για το ρόλο της στην ταινία «Η εξαφάνιση» (Klute, 1971).

Η Γκλέντα Τζάκσον παραλαμβάνει το βραβείο Α' γυναικείου ρόλου για το έργο «Three Tall Women» του Έντουαρντ Άλμπι κατά την 72η ετήσια απονομή των βραβείων Tony στο Radio City Music Hall, στις 10 Ιουνίου 2018, στη Νέα Υόρκη. Πηγή φωτ.: ΑΠ / Michael Zorn

Γεννημένη (1936) στο Μπίρκενχεντ του Τσέλσαϊρ, η Γκλέντα Τζάκσον σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία των Δραματικών Τεχνών του Μπλούμσμπερι και έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο μετά την αποφοίτησή της. Το 1957 στο θεατρικό του Τέρενς Ράτινγκαν «Χωριστά τραπέζια», και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έξι χρόνια αργότερα, στην ταινία του Λίντσεϊ Άντερσον, «Η τιμή ενός ανθρώπου» (This Sporting Life, 1963), όπου ανέλαβε ένα μικρό ρόλο στο πλευρό του Ρίτσαρντ Χάρις.

Στο μεταξύ, η Τζάκσον ήταν μέλος του Βασιλικού Σαιξπηρικού Θιάσου για τέσσερα χρόνια, όπου συμμετείχε σε πολλές παραστάσεις που ανέβασε ο σκηνοθέτης Πίτερ Μπρουκ, ανάμεσα σε άλλες, του «Μαρά / Σαντ» του Πίτερ Βάις. Συμμετείχε, επίσης, το 1967 στην κινηματογραφική εκτέλεση του Μαρά Σαντ που γύρισε ο Πίτερ Μπρουκ με τίτλο «Η δολοφονία του Μαρά».

Στον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων, υποδύθηκε την Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας στην ταινία «Μαρία Στιούαρτ, βασίλισσα της Σκωτίας» (Mary, Queen of Scots) και στην μίνι σειρά «Elizabeth R» για την οποία βραβεύτηκε με Βραβείο Έμμυ.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Βανέσα Ρεντγκρέιβ (δεξιά), πρωταγωνιστεί ως Μαρία, βασίλισσα της Σκωτίας, μαζί με την Γκλέντα Τζάκσον (αριστερά), ως βασίλισσα Ελισάβετ Α' της Αγγλίας, στα γυρίσματα της ταινίας «Μαρία, βασίλισσα της Σκωτίας», στην Αγγλία, 13 Μαΐου 1971. Πηγή φωτ.: ΑΡ / Bob Dear

Ακόμη, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «Η αλεπού των κατασκόπων» (Hopscotch, 1980), «Η επιστροφή του στρατιώτη» (The Return of the Soldier, 1982), «Ο τελευταίος χορός της Σαλώμης» (Salome's Last Dance, 1988) και πρωταγωνίστησε σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές όπως την τηλεταινία «The Patricia Neal Story», όπου υποδύθηκε την ηθοποιό Πατρίσια Νιλ και την προσπάθειά της να ξαναπερπατήσει μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Αποσύρθηκε από την υποκριτική το 1992 για να αφιερωθεί στο χώρο της πολιτικής.