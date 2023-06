Comic και ερωτική ποίηση στο MOMus

Ερωτικές στιγμές από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση θα αποδοθούν καλλιτεχνικά στο χαρτί δημιουργώντας ένα νέο πεδίο ερωτικής εικονογραφίας, έξω από τα στερεότυπα και συμβατικές προσεγγίσεις του ερωτικού στοιχείου, και εν συνεχεία θα παρουσιαστούν (29/6-3/9) στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης), στο πλαίσιο της έκθεσης «Ας ζηλεύει κάθε ποτάμι το στόμα μας» (Let every river envy our mouths).

Αυτό είναι το σκεπτικό του ΜOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και του Thessaloniki Comic Convention, απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής σε νέους/-ες καλλιτέχνες, κατά προτεραιότητα όσους ασχολούνται με το κόμικ, ώστε να πάρουν μέρος σε αυτή, και εάν τα έργα τους επιλεγούν, θα εκτεθούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του MOMus, πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς προτείνεται να αποτελέσουν αποσπάσματα των παρακάτω κειμένων:

-Anne Carson, Autobiography of Red, 1998 [H αυτοβιογραφία του κόκκινου, Μυθιστόρημα σε στίχους, μτφρ. Βασίλης Αμανατίδης, περιοδικό «Ποιητική», τχ. 5, 2010]

-E.E. Cummings, ποίημα από το «No Thanks», 1935 / μετάφραση από το E.E. CUMMINGS. [μόνο με την άνοιξη] 44 ποιήματα, Νεφέλη 2010

-Ocean Vuong, [«Night Sky with Exit Wounds», 2016 [Νυχτερινός ουρανός με τραύματα εξόδου, μτφρ. Δημήτρης Μαύρος, Gutenberg 2021]

-Σάρα Κέιν, «Crave», 1998 [Λαχταρώ, μτφρ. Τζένη Μαστοράκη, Νέα Σκηνή – Θέατρο Οδού Κυκλάδων, Οκτώβριος 2003]

-Μάριος Χατζηπροκοπίου, Τοπικοί Τροπικοί, Αντίποδες 2019

Διαδικασία αίτησης συμμετοχής

Η 6η Ιουνίου έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών για τους ενδιαφερομένους. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και την αίτηση συμμετοχής, εδώ.

Πληροφορίες: [email protected] & στα τηλέφωνα: 2310 546683, 2310 593270, Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-15:00

Κεντρική φωτ.: Στέφανος Τσακίρης. Πηγή φωτ.: MOMus