Με το Αρχιτεκτονικό Βραβείο Pritzker 2023 που θεωρείται η υψηλότερη διάκριση για την αρχιτεκτονική, τιμήθηκε ο Βρετανός αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και ακτιβιστής Ντέιβιντ Άλαν Τσίπερφιλντ (γενν. 1953). Η πρόταση των αρχιτεκτονικών του γραφείων –David Alan Chipperfield– και του Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε., για την αναβάθμιση και επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, προκρίθηκε από τη διεθνή επιτροπή αξιολόγησης. Η προμελέτη παρουσιάστηκε (15/2) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη.

Ο Τσίπερφιλντ είναι ο 52ος αρχιτέκτονας που τιμάται με το σημαντικό αρχιτεκτονικό βραβείο. Λαμβάνει τη διάκριση διότι είναι «ένας παραγωγικός αρχιτέκτονας που είναι ριζοσπαστικός στην εγκράτειά του, επιδεικνύοντας σεβασμό για την ιστορία και τον πολιτισμό, ενώ τιμά τα προϋπάρχοντα δομημένα και φυσικά περιβάλλοντα», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των βραβείων Pritzker.

Η τελετή απονομής του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Μάιο του 2023. Όσο για το διεθνές βραβείο, απονέμεται κάθε χρόνο σε εν ζωή αρχιτέκτονες για σημαντικά επιτεύγματα, καθιερώθηκε από την οικογένεια Pritzker του Σικάγο μέσω του Ιδρύματος Hyatt το 1979, και συχνά αναφέρεται ως «Νόμπελ αρχιτεκτονικής» και « η υψηλότερη τιμή του επαγγέλματος».

«Με ενδιαφέρει πολύ να κάνω κτίρια που αρέσουν στον κόσμο, αλλά με κάθε έργο προσπαθώ επίσης να διευρύνω τα όρια, να κάνω κάτι οικείο αλλά διαφορετικό. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να πείσω την αρχιτεκτονική κοινότητα ότι είμαι ιδιοφυΐα». Αυτό είχε δηλώσει, το 2005, ο Ντέιβιντ Άλαν Τσίπερφιλντ για την αρχιτεκτονική του.

Περισσότερο γνωστός για τα πολιτιστικά ιδρύματα που έχει σχεδιάσει, τα σημαντικότερα εκ των οποίων θεωρούνται το Μουσείο Μοντέρνας Λογοτεχνίας στο Μάρμπαχ της Γερμανίας, η Δημόσια Βιβλιοθήκη Des Moines στην Αϊόβα των ΗΠΑ, το Νέο Μουσείο στο Βερολίνο, η γκαλερί Hepworth Wakefield στη Βρετανία, το Μουσείο Τέχνης στο Saint Louis και το Museo Jumex στην Πόλη του Μεξικού.

