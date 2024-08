Αυλαία για τα Αισχύλεια με αναφορά στον Morricone

Ένα χρόνο προτού κλείσει μισό αιώνα «ζωής», το Φεστιβάλ Αισχύλεια, στην Ελευσίνα, καλεί και φέτος κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να παρακολουθήσουν επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και άλλες προτάσεις πολιτισμού που αναδεικνύουν τη σύγχρονη έκφραση και δημιουργία. Αρχής γενομένης από το 1975, το πολιτιστικό γεγονός της Ελευσίνας που έγινε θεσμός, συμπυκνώνει την ιστορική κληρονομιά της πόλης, από τα Ελευσίνια Μυστήρια και τον Αισχύλο, μέχρι την εκβιομηχάνιση του 19ου και 20ού αιώνα.

Πρόκειται για μια κληρονομιά που διασταυρώνεται δημιουργικά με το σήμερα της Ελευσίνας, μιας πόλης που κατακτά με καθημερινή προσπάθεια τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίκεντρο των εκδηλώσεων ο βιομηχανικός χώρος του Παλαιού Ελαιουργείου που αποτελεί το σύμβολο της βιομηχανικής περιόδου της πόλης. Ενώ, ως είθισται, η εναρκτήρια συναυλία δίνεται στον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

Στη φετινή διοργάνωση που αποτελείται από επτά συναυλίες - μουσικές εκδηλώσεις, πέντε θεατρικές παραστάσεις, τέσσερις προβολές ελληνικών ταινιών και άλλες προτάσεις πολιτισμού. Ο προϋπολογισμός της φετινής διοργάνωσης ανέρχεται στα 270.000 ευρώ, σε αυτά προστίθενται 100.000 ευρώ – ποσό με το οποίο συμβάλει η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες διοργανώσεις των Αισχυλείων, φέτος, το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποια εικαστική έκθεση/ εγκατάσταση που είθιστο να φιλοξενείται στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, εκδηλώσεις και εικαστικές δράσεις θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια των Αισχυλείων αλλά και εκτός φεστιβάλ, και ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας του.

Όσο για τα 49 χρόνια «ζωής» που κλείνει το φεστιβάλ, το καθιστούν ένα από τα μακροβιότερα στην εγχώρια σκηνή. Η αντοχή του στο χρόνο καταδεικνύει επίσης την προσπάθεια που συντελείται κάθε χρόνο για τον προγραμματισμό του.

Συναυλία στο ανοικτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας. Πηγή φωτ.: Facebook/ Φεστιβάλ Αισχύλεια / Aeschylia Festival

Η αυλαία του φετινού φεστιβάλ είναι στις 30 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, όπου ο Σταύρος Λάντσιας και το κουαρτέτο του θα δώσουν συναυλία με τίτλο «Ο δικός μου Ennio Morricone». Πρόκειται για την τελευταία δισκογραφική δουλειά του Κύπριου πιανίστα και συνθέτη, εμπνευσμένη από ενορχηστρώσεις και άλλες εκτελέσεις μελωδιών που έχει συνθέσει ο Morricone και έχουν «ντύσει» ταινίες όπως «Cinema Paradiso», «Once Upon a Time in the West» και πολλές άλλες.

Οι θεατρικές παραστάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ανεβαίνουν στο ανοικτό θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου στο πλαίσιο περιοδειών. Ορισμένες από αυτές, οι «Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, από το Εθνικό Θέατρο, ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ο «Ηρακλής Μαινόμενος» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, οι «Ικέτιδες» του Αισχύλου από το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν σε συνεργασία με το Θέατρο του Νέου Κόσμου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη.

Μεταξύ των μουσικών εκδηλώσεων «Τα παιδιά της Ελευσίνας παίζουν ακόμη βόλους» στην οποία συμμετέχουν Ελευσίνιοι μουσικοί που άπτονται όλων των ειδών μουσικής (από κλασική, έντεχνη, ροκ, παραδοσιακή, λαϊκή, ως τέκνο). Η μουσική εκτέλεση γίνεται με παράλληλη προβολή από μικρά φιλμάκια των οποίων τη σκηνοθεσία και το μοντάζ επιμελούνται Ελευσίνιοι σκηνοθέτες, όπως και κείμενα συνδετικά επίσης με την επιμέλεια Ελευσίνιων συγγραφέων.

Οι κινηματογραφικές προβολές λαμβάνουν χώρα στον Θερινό Κινηματογράφο στην παραλία της Ελευσίνας, μεταξύ 23 και 26 Σεπτεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο θα προβληθούν οι ταινίες «Πίσω απ’ τις θημωνιές» (Ασημίνα Προέδρου), «Φόνισσα» (Εύα Νάθενα), «Πολύδροσο» (Αλέξανδρος Βούλγαρης) και ταινίες από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ Αισχύλεια εδώ.

Κεντρική φωτ.: Το ανοικτό θέατρο στο χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας. Πηγή φωτ.: Facebook/ Φεστιβάλ Αισχύλεια / Aeschylia Festival