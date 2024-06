Αρχαιολογία

Διαθέτει διατηρημένο τρίχωμα, κόκαλα, εσωτερικά όργανα, οστά και δόντια έχοντας παραμένει στον πάγο της Σιβηρίας για 44.000 χρόνια. Ο λόγος για ενήλικο αρσενικό λύκο ο οποίος είχε ανακαλυφθεί το 2021, από ντόπιους, σε βάθος περίπου 130 ποδιών δίπλα στον ποταμό Tirekhtyakh στην πιο κρύα περιοχή της Ρωσίας, Γιακουτία, και έκτοτε μεταφέρθηκε στο εργαστήριο του Μουσείου Μαμούθ του Βορειοανατολικού Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου στο Γιακούτσκ, όπου υποβάλλεται σε εξέταση.

Πρόκειται δε, για τον παλαιότερο λύκο που έχει υποβληθεί σε αυτοψία και ακόμη και το στομάχι του έχει διατηρηθεί. Αυτό, καθώς, τα αρχαία υπολείμματα που βρέθηκαν στο μόνιμο πάγο είναι από τα πιο πλήρη που έχουν βρεθεί ποτέ επειδή ο πάγος εμποδίζει την αποσύνθεση της οργανικής ύλης, όπως αναφέρουν ειδικοί στην Daily MailOnline. Όσο για την ονομασία «λύκος του Πλειοστόκαινου», έχει να κάνει με τη γεωλογική περίοδος – το Πλειστόκαινο είναι η χρονική περίοδος 2.588.000 με 11.700 χρόνια περίπου πριν. Ονομάζεται και Διλούβιο ή Εποχή των Παγετώνων.

