Άβεμπουρι: Περιήγηση στο μεγαλύτερο και παλαιότερο μνημείο από το Στόουνχεντζ

Προσελκύει πλήθος επισκεπτών, βρίσκεται στο επίκεντρο τουριστών και ντόπιων κατά το θερινό ηλιοστάσιο (φέτος ήταν στις 20 Ιουνίου) καθότι οι νεολιθικές, ορθογώνιες πέτρες του ευθυγραμμίζονται με την ανατολή του ηλίου, και πρόσφατα βρέθηκε στο στόχαστρο της ακτιβιστικής ομάδας Just Stop Oil, με δύο μέλη της να καλύπτουν το μνημείο με πορτοκαλί χρώμα βαφής. Καταδεικνύοντας, για ακόμη μία φορά, πόσο ευάλωτα είναι το δημόσια μνημεία. Ο λόγος για το Στόουνχεντζ (κεντρική Αγγλία), το προϊστορικό Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο, όπως διαφαίνεται από το παρακάτω βίντεο, είναι τρωτό απέναντι σε «βαρβάρους» και οι εκκλήσεις των «μη βαρβάρων» να σταματήσουν να το τραυματίζουν, δεν φέρουν αποτέλεσμα.

