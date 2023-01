Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2023

Ανακοινώθηκαν από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2023. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν κατά την 95η τελετή απονομής η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, και θα μεταδοθεί από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Υποψήφιες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας είναι οι ταινίες «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Έντουαρντ Μπέργκερ, «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον, «Το πνεύμα του Ινίσεριν» του Μάρτιν Μακ Ντόνα, «Elvis» του Μπαζ Λούρμαν, «Τα Πάντα Ολα» των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Tar» του Τοντ Φιλν, «Top Gun: Μaverick του Τζόσεφ Κοσίνσκι, «Το τρίγωνο της θλίψης» του Ρούμπεν Έστλουντ και «Women Talking της Σάρα Πόλλεϊ.

Το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας διεκδικούν οι Μάρτιν ΜακΝτόνα («The Banshees of Inisherin»), Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερντ («Τα Πάντα Όλα»), Στίβεν Σπίλμπεργκ («The Fabelmans»), Τοντ Φιλν («Tar»), Ρούμπεν Εστλουντ («Τρίγωνο της Θλίψης»)

Υποψήφιοι για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι οι Οστιν Μπάτλερ («Elvis»), Κόλιν Φάρελ («Το πνεύμα του Ινίσεριν»), Μπρένταν Φρέιζερ («Φάλαινα»), Πολ Μεσκάλ («Aftersun»), Μπιλ Νάι («Living»).

Και υποψήφιες για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου είναι οι Κέιτ Μπλάνσετ («Tar»), Ανα Ντε Αρμας («Blonde»), Άντρια Ράιζμπορο («To Leslie»), Μισέλ Γέο («Τα Πάντα Ολα») και Μίσελ Γουίλιαμς («The Fabelmans»).

Στο Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου περιλαμβάνονται οι ταινίες «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο», «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «Living», «Top Gun: Maverick» και «Women Talking».

Όσκαρ Β' Ανδρικού και Γυναικείου Ρόλου

Υποψήφιοι για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου είναι οι Μπρένταν Γκλίσον («Το πνεύμα του Ινίσεριν»), Μπράιαν Τάιρι Χένρι («Causeway»), Τζαντ Χερς («The Fabelmans»), Μπάρι Κίογκαν («Το πνεύμα του Ινίσεριν») και Κι Χουί Κουάν («Τα Πάντα Όλα»).

Υποψήφιες για το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου είναι οι Άντζελα Μπάσεt («Black Panther: Wakanda Forever»), Χουν Τσάο («Η Φάλαινα»), Κέρι Κόντον («The Banshees of Inisherin»), Τζέιμι Λι Κέρτις («Τα Πάντα Όλα») και Στέφανι Σου («Τα Πάντα Όλα»).

Οι ταινίες που περιλαμβάνονται στη λίστα πρωτότυπου σεναρίου είναι οι «Το πνεύμα του Ινίσεριν», «Τα Πάντα Όλα», «The Fabelmans»,« Tar» και «Το Τρίγωνο της Θλίψης», και εκείνες στη λίστα διασκευασμένου σεναρίου οι «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο», «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «Living» και «Τop Gun: Maverick, Women Talking».