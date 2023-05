Ανακοινώθηκαν οι νικητές του βραβείου τέχνης του Ιδρύματος Μαμιδάκη

H Μάρω Φασουλή, o Αλέξανδρος Λάιος και η Άμι Γιαμασάκι είναι οι τρεις νικητές του Βραβείου Τέχνης 2023 του Ιδρύματος Μαμιδάκη, το οποίο υποστηρίζει και προωθεί έμπρακτα τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό.

Τα βραβευθέντα έργα είναι επιτόπια μεγάλων διαστάσεων, σχεδιασμένα να αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου, διαμορφωμένου περιβάλλοντος, να αφηγούνται μια εσωτερική πορεία/διαδρομή και να αποτελούν σημεία αναφοράς στο χώρο έκθεσής τους. Διατρέχονται από τη θεματική της Φροντίδας/Ευδαιμονίας που αποτέλεσε και αντικείμενο έρευνας του νέου προγράμματος residency, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2022, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Οι προτάσεις που βραβεύθηκαν, ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία τους, την καινοτομία, τη σύνδεση με τη θεματική και τη δημιουργικότητά τους, θα παρουσιαστούν σε τελετή στην Κρήτη το καλοκαίρι, θα παραμείνουν σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και θα ενταχθούν στη συλλογή τέχνης του Ιδρύματος, η οποία συγκεντρώνει πάνω από 70 πρωτότυπα, site-specific έργα σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Cecilia Campos, Κώστα Βαρώτσου, Μαρίας Λοϊζίδου, Ρένας Παπασπύρου, Άγγελου Σκούρτη, Κώστα Ιωαννίδη, Νίκου Αλεξίου, Γιώργου Λάππα, Νίκου Κεσσανλή, Georgia Kotretsos και πολλών άλλων.

Ο φετινός διαγωνισμός είχε δύο καινοτομίες: απηύθυνε κάλεσμα σε δημιουργούς απ' όλον τον κόσμο, και η Επιτροπή Αξιολόγησης απένειμε τρία ισότιμα βραβεία στις τρεις προτάσεις που ξεχώρισαν.

Οι φετινοί νικητές

Μάρω Φασουλή

Στο βραβευμένο έργο της «Nomadic Murals», η Μάρω Φασουλή ξανακοιτάζει την παραδοσιακή τέχνη και αρχιτεκτονική με τους όρους της ίδιας της πρακτικής, φέρνοντας στην επιφάνεια σχέσεις μεταξύ ενσώματων πρακτικών, εργασίας και φύλου.

Η καλλιτέχνις, είναι ιδρυτικό μέλος της εικαστικής ομάδας Under Construction Group (2008), με την οποία έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις, προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών και performances στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έ

χει παρουσιάσει τη δουλειά της σε δυο ατομικές εκθέσεις: «From the Elbow to the Wrist», στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων σε διοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και επιμέλεια Χριστόφορου Μαρίνου (2020), και «Picnic στη Βόρεια Κορέα», CAN Christina Androulidaki Gallery (Αθήνα, 2017).

Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενδεικτικά: (2022) «WOMANIFESTO», επιμέλεια: Έφη Σπύρου, Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, «Λεμεσός μετά την ανάπτυξη τι;» επιμέλεια: Μαρία Λιανού, Αλέξανδρος Χριστοφίνης, Λεμεσός Κύπρος, «Weaving Worlds», επιμέλεια: Δάφνη Δραγώνα, Deree, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, και άλλα. Έχει βραβευτεί από την ARTWORKS (2021) και είναι Fellow του Προγράμματος Υποστήριξης Καλλιτεχνών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Αλέξανδρος Λάιος

Σε σχέσεις και σημεία αναφοράς κατά τη διάρκεια της ημέρας εστιάζει ο Αλέξανδρος Λάιος στο έργο του «Day». Πρόκειται για επεισόδια που μαρτυρούν την ανθρώπινη δραστηριότητα με διαφορετικούς τρόπους και ερμηνείες, όπως ενεργοποιούνται στο απόλυτο φως.

Από τις διαστάσεις του καθημερινού ως και τις σχέσεις επιστήμης και επιστημονικής φαντασίας το φως – σε κάθε στάδιο επεξεργασίας του, από το φυσικό φως του ήλιου στο αναλογικό και τέλος στο ψηφιακό φως – εντοπίζει τα όρια της αντοχής των ίδιων των υλικών που αναφέρονται έμμεσα στην ανθρώπινη κατάσταση.

Όσο για τον καλλιτέχνη, είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Under Construction (2008), συμμετέχοντας σε εκθέσεις, residencies και performances στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στις ατομικές του εκθέσεις περιλαμβάνονται οι: «Flipping Coin», Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Αθήνα 2022, «Annealing Point», Elika Gallery, Αθήνα 2018, «Removal», Παλαιά Δημοτικά Λουτρά Πάτρας, Πάτρα 2010.

Άμι Γιαμασάκι

Για την πρότασή της «Whispers travel and whisper to you again» διακρίθηκε η Άμι Γιαμασάκι, εικαστικός και voice artist, η οποία χρησιμοποιεί τα αυτιά, τις φωνητικές χορδές και το δέρμα της για να αντιληφθεί τη δική της φωνή και τους απόηχούς της.

Μέσα από τις παραστάσεις και τις εγκαταστάσεις της, αμφισβητεί πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος και πώς επεκτείνεται το ανθρώπινο σώμα μέσω της ακρόασης.

Τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται με άτομα με οπτικοακουστικά προβλήματα για να ερευνήσει πώς ο κόσμος μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικά στο ίδιο περιβάλλον λόγω φυσικών διαφορών και διαφορών στον σκοπό των πράξεων.

Ήταν μέλος του Ασιατικού Πολιτιστικού Συμβουλίου (2017) και του Ιαπωνικού Ιδρύματος Asia Center (2018). Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις και εμφανίσεις στα Setouchi International Art Festival (2019), «WAYS OF TELLING» (Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery, 2021), «Yokohama International Performing Arts Meeting» (BankART KAIKO, 2021), «KYOTO STEAM 2022 International Art Competition» (Kyoto Kyocera Museum of Art, 2022) και «JAPAN. BODY_PERFORM_LIVE» (Padiglione d'Arte Contemporanea, 2022), «Manga Scroll» στο Christian Marclay «Translating» (Museum of Contemporary Art Tokyo, 2022), «Groundbreaking Ceremony» (Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 2022).

Προηγούμενοι νικητές - Το βραβείο

Προηγούμενοι νικητές/ριες του βραβείου τέχνης του Ιδρύματος Μαμιδάκη ήταν οι Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος και Γιώργος Ρυμενίδης για το έργο Come with the Wind (2019) και οι Ισμήνη King και Ιλεάνα Αρναούτου για το έργο Tender Shell Geophilia (2022).

Όσο για το βραβείο τέχνης του Ιδρύματος, δίνεται από το 2019 και υποστηρίζει σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης που θα αποτελέσει μέρος της συλλογής του Ιδρύματος και θα ενταχθεί σε μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά.

Οι αιτήσεις για το Βραβείο Τέχνης ξεκινούν κάθε φθινόπωρο μέσω ανοικτής πρόσκλησης.