Φωτιές στο Λος Άντζελες

Πιθανή είναι η ακύρωση απονομής των Βραβείων Όσκαρ ενώ αναβάλλεται η τελετή των Critics Choice Awards λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες. Η πιθανότητα ακύρωσης των 97ων Βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Μαρτίου, συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, με το ΔΣ της διοργάνωσης να εξετάζει καθημερινά την κατάσταση, ενώ ένα μυστικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης έχει ήδη ενεργοποιηθεί, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η πιθανότητα διεξαγωγής της τελετής έχει εγείρει ανησυχίες για την ευαισθησία της Ακαδημίας απέναντι στην καταστροφή. «Δεν θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι γιορτάζουμε ενώ η πόλη μας υποφέρει», δήλωσε ανώνυμη πηγή. Ακόμα και εάν οι φωτιές σβήσουν σύντομα, οι επιπτώσεις θα συνεχιστούν για μήνες, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση της λαμπρότητας που χαρακτηρίζει τα Όσκαρ. Το διοικητικό συμβούλιο σχεδιάζει να στρέψει την προσοχή του στη στήριξη των πληγέντων, συγκεντρώνοντας πόρους για τη βοήθειά τους.

Ακόμα και αν η τελετή πραγματοποιηθεί, πολλές παραδοσιακές πτυχές της εκδήλωσης θα αλλάξουν. Οι πολυτελείς τσάντες δώρων, αξίας 171.000 δολαρίων, καταργήθηκαν ως «κακόγουστες» λόγω της τρέχουσας κατάστασης. Επιπλέον, ακυρώθηκε το γεύμα των υποψηφίων, ενώ η ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων καθυστέρησε και προγραμματίστηκε εκ νέου για τις 23 Ιανουαρίου.

Η περίοδος ψηφοφορίας για τις υποψηφιότητες παρατάθηκε έως τις 17 Ιανουαρίου, προκειμένου να δοθεί χρόνος στην Ακαδημία να προσαρμοστεί στις πρωτόγνωρες συνθήκες. Στην επιστολή της, η Ακαδημία εξέφρασε τα συλλυπητήριά της προς τα θύματα και την πρόθεσή της να υποστηρίξει την κοινότητα, δηλώνοντας: «Τόσα πολλά από τα μέλη μας ζουν και εργάζονται στην περιοχή του Λος Άντζελες. Σας σκεφτόμαστε».

Το απόρρητο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, που δημιουργήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως φυσικές καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό, η Ακαδημία συνεργάζεται με τις Αρχές Ασφαλείας, το FBI και την Αστυνομία του Λος Άντζελες για την εξασφάλιση της ασφάλειας της εκδήλωσης.

Παρά τις δυσκολίες, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια εξαρτώνται από την επιτυχή διεξαγωγή των Όσκαρ. Ωστόσο, αν οι πυρκαγιές συνεχιστούν, μπορεί να προκύψουν σοβαρές επιπλοκές που θα οδηγήσουν στην ακύρωση της τελετής, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Ακαδημίας.

Η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, με πηγές να αναφέρουν πως «όλα είναι στον αέρα». Αν οι συνθήκες επιτρέψουν τη διεξαγωγή της τελετής, θα είναι μια διαφορετική εκδοχή της, με μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη της κοινότητας. Προς το παρόν, οι οργανωτές επικεντρώνονται στην παρακολούθηση της κατάστασης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Στο μεταξύ, για ακόμη μία φορά ανακοινώθηκε η αναβολή της τελετής απονομής των 30ων Critics Choice Awards. Η τελετή απονομής, που αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 12 Ιανουαρίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε για τις 26 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, με την οριστική ημερομηνία να αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

