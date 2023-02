Ημέρα Αγίου Βαλεντίνου και ενδοοικογενειακή βία

Το δεξί μάτι της νοικοκυράς από τη δεκαετία του ’50 είναι κλειστό και μαυρισμένο, στις βλεφαρίδες του αριστερού της ματιού διακρίνουμε λίγη μάσκαρα. Σε αυτή θα μπορούσε να οφείλεται και μέρος του τίτλου του γκράφιτι «Η μάσκαρα της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου» (Valentine' s Day Mascara) του Βρετανού street artist Bansky. Σε συνάρτηση με το πρόσωπο της γυναίκας, που εκτός από χτυπημένο μάτι στερείται και ενός δοντιού επίσης στη δεξιά της πλευρά, απεκδύεται ο όποιος ρομαντισμός «επιτάσσει» η ημέρα που έχει καθιερωθεί (14/2) ως εκείνη του Αγίου Βαλεντίνου.

Περιστατικά βίας γίνονται ανεξαρτήτως «τιμητικής» ημέρας, υπενθυμίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία εξακολουθεί να υπάρχει, με συνήθη θύματα τις γυναίκες. Ένα φαινόμενο που απαντάται σε κάθε χρόνο και εποχή, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού.

Ερμηνεύουμε την απόδοση της σκηνής σε δημόσιο χώρο –σε εξωτερικό τοίχο στην παραλιακή πόλη Μάργκεϊτ, στην ανατολική Αγγλία– ως ένα τρόπον τινά μήνυμα για την κοινωνία. Ενώ μέλη της γνωρίζουν –βλέπουν ή ακούν οι ίδιοι– περιστατικά βίας, κατά πόσο αντιδρούν, καταγγέλλουν, υπερασπίζονται;

Ο Bansky επιβεβαίωσε ανήμερα της 14ης Φεβρουαρίου ότι φέρει την πατρότητα του γκράφιτι· είθισται να δίνει λίγα στοιχεία για τη δουλειά του, και αυτά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το γκράφιτι δημιουργήθηκε τη νύχτα της Κυριακής και το αντικείμενο που υπήρχε ήδη μπροστά από τον τοίχο, αποτελεί μέρος του γκράφιτι: ένας οριζόντιος καταψύκτης από τον οποίο διακρίνονται τα (ζωγραφισμένα στον τοίχο) πόδια ενός άνδρα –εκείνου που την κακοποίησε.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η νοικοκυρά αμύνεται και τον εγκλωβίζει σε μία οικιακή συσκευή, τη λειτουργία της οποίας γνωρίζει καλά. Ας μη λησμονούμε ότι τότε –δεκαετία του ’50– η πλειοψηφία των γυναικών ασχολούνταν αποκλειστικά με τα του οίκου.

Λόγω της λειτουργίας του καταψύκτη, παραλληλίζουμε τον εγκλωβισμό του άνδρα σε αυτόν με το πάγωμα του χρόνου: για το θύμα όταν υφίσταται βία, αλλά και την επιθυμία του να αναστρεφόταν ο χρόνος και να αποτρεπόταν μια τέτοια πράξη. Στην προκειμένη, τη διακρίνουμε να χαμογελά με την κίνησή της να σπρώξει τον άνδρα στον καταψύκτη. Το χαμόγελό της είναι εκείνο που προδίδει την απουσία ενός δοντιού κατόπιν βίας που έχει υποστεί.

Εστιάζουμε επίσης στα χέρια της- φορά γάντια σαν να μην θέλει να τα «λερώσει» σπρώχνοντάς τον.

