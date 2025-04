Άγαλμα της Μαρίας Κάλλας κοσμεί το κτίριο της UNESCO στο Παρίσι

Ένα χάλκινο άγαλμα της Μαρίας Κάλλας το οποίο φιλοτέχνησε ο καταξιωμένος Έλληνας γλύπτης, Νίκος Φλώρος, αποκαλύφθηκε την Πέμπτη (03/04) στο κεντρικό κτίριο της UNESCO στο Παρίσι, συμβολίζοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα της κληρονομιάς της μεγάλης Ελληνίδας υψιφώνου. Η εγκατάσταση με το άγαλμα της Κάλλας κατέστη δυνατή χάρη στην πρωτοβουλία της ελληνικής αντιπροσωπείας στην UNESCO, σε συνεργασία με τους Ιταλούς ομολόγους τους, αναδεικνύοντας τη διαρκή κληρονομιά της Κάλλας ως παγκόσμιο σύμβολο της όπερας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως σημειώνουν οι Greek City Times.

Κατά τη διάρκεια της τελετής των αποκαλυπτηρίων, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, χαρακτήρισε την Κάλλας ως μια «παγκόσμια Ελληνίδα» και μια «Ντίβα» γνωστή παγκοσμίως. «Με τη μαγική φωνή της, πήγε την όπερα πέρα από τις παραδοσιακές σκηνές των μεγάλων θεάτρων, προσεγγίζοντας ένα ευρύτερο κοινό», δήλωσε ο Γ. Κουμουτσάκος και συμπλήρωσε: «Το μεσογειακό της ταμπεραμέντο και η αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας την καθιστούν αιώνια πρέσβειρα καλής θέλησης για την UNESCO».

Όπως δήλωσε ο γλύπτης Νίκος Φλώρος, η επιλογή του χαλκού συμβολίζει τη δύναμη και τη διαχρονικότητα της κληρονομιάς της Κάλλας. «Ο χαλκός είναι ένα ανθεκτικό και αιώνιο υλικό – όπως ακριβώς και το ταλέντο της. Είμαι υπερήφανος που αυτό το έργο, έπειτα από εκθέσεις στη Βενετία και τη Ρώμη, βρίσκεται τώρα στην UNESCO, έναν θεσμό αφιερωμένο στην προστασία του πολιτισμού και της μνήμης του κόσμου».

Από πλευράς του, ο Ιταλός Μόνιμος Αντιπρόσωπος, Λιμπόριο Στελλίνο, τόνισε ότι με την τοποθέτηση του αγάλματος, «δεν αποδίδουμε μόνο τιμή στη γενέτειρά της στην Ελλάδα ή στην Ιταλία όπου θριάμβευσε, αλλά τιμάμε πρωτίστως τον παγκόσμιο και διαχρονικό χαρακτήρα της τέχνης της».

🎶 Ambassador Stellino celebrated the universal power of Italian opera at the UNESCO unveiling of Nikos Floros' sculpture of Maria Callas. Honoring the timeless art of opera singing, we recognize its worldwide force in uniting nations and fostering peace. pic.twitter.com/iY6LLlu4wW