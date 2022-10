Ζεμενίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να παραπλανήσει

Για «εσκεμμένη παραπλάνηση του ελληνικού κοινού» από το ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση των τουρκικών F-16 κάνει λόγο ο εκτελεστικός Διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, Έντι Ζεμενίδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πολιτική σταματά στην άκρη του νερού» είναι ένα διάσημο ρητό στην ΗΠΑ για την εξωτερική πολιτική» αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του στο Twitter ο Εντι Ζεμενίδης υπογραμμίζοντας πως «σαφώς αυτό ΔΕΝ αποτελεί αρχή για τον ΣΥΡΙΖΑ» και τον κατηγορεί πως:

«Εσκεμμένα παραποιεί» το NDAA (σ.σ. προσχέδιο του Νόμου για τον Προϋπολογισμό του 2023 του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ) «επιδιώκοντας «να παραπλανήσει ένα μέρος του ελληνικού κοινού που δεν είναι εξοικειωμένο με τις αποχρώσεις της αμερικανικής νομοθετικής διαδικασίας».

“Politics stops at water’s edge” is a famous saying in 🇺🇸 foreign policy. Clearly this is NOT a principle for SYRIZA.



They are deliberately misrepresenting the NDAA and hoping to mislead a Greek public that isn’t familiar with the nuances of the American legislative process. https://t.co/CqcDyCnvTj