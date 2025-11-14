Ζ. Ζούπης (Opinion Poll): Θετικός ο απόηχος της ενεργειακής συμφωνίας για τη ΝΔ

«Είπαμε να εστιάσουμε σε ένα θέμα το οποίο ήταν κορυφαίο αντικειμενικά, τη συνάντηση στο Ζάππειο, τις συμφωνίες που υπογράφηκαν και βλέπουμε ένα πολύ θετικό απόηχο, μία αποδοχή που ξεπερνάει και το 50% στα διάφορα ερωτήματα που κάναμε.

Ένα 48,9 λέει, πράγματι, ότι αυτές οι συμφωνίες κάνουν κόμβο ενέργειας τη χώρα μας, δυναμώνουν τον διεθνή ρόλο της» ανέφερε ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης, μιλώντας στο ERT News 105,8 για την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό του Action24.

«Θέλω να επισημάνω το εξής. Μου έκανε εντύπωση μία κάρτα, που αφού ρωτήσαμε για τις συμφωνίες επιμέρους, ρωτήσαμε, θεωρείτε ότι αυτές οι εξελίξεις με τις συμφωνίες θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καλύτερες τιμές ενέργειας και εμφανιζόταν ένα 54,5% που λέει ναι, στη Νέα Δημοκρατία έφτανε 75%, ζτο ΠΑΣΟΚ το 56-57% αλλά και σε όλα τα κόμματα είχε πολύ σημαντικά ποσοστά. Γιατί επιμένω σε αυτή την κάρτα; Γιατί πέρα από την επίδραση τους πολιτικούς συσχετισμούς, μου δείχνει εμένα ότι οι πολίτες αναζητούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που τους δημιουργούν ελπίδες για το παρόν και το μέλλον. Και φαίνεται το ό,τι συνέβη εκεί, δεν πέρασε ως ένα τεχνοκρατικό που Ελλάδα, Αμερική, κάποιες εταιρείες υπέγραψαν κάποιες συμφωνίες σημαντικές, αλλά ότι αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή μου. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο ας το λάβουν και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση.

Και στα θέματα και στο ότι διψάει για θετικό λόγο η κοινωνία για προτάσεις, για συγκεκριμένες λύσεις, για μία προοπτική που να είναι πιο ελπιδοφόρα» προσέθεσε ο κ. Ζούπης.

Είναι προφανές ότι στην εκτίμηση ψήφου έχει παίξει καταλυτικό ρόλο η ενεργειακή συμφωνία, σύμφωνα με τον κ. Ζούπη, γιατί η συγκυρία γενικά, σημείωσε, δεν ήταν εύκολη, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αγροτικές επιδοτήσεις, τα ΕΛΤΑ.

«Ο Τσίπρας εξαϋλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ»

Στην ίδια δημοσκόπηση, όσο αφορά στο ενδεχόμενο κόμμα του κ. Τσίπρα, εμφανίζεται ένα ποσοστό 8,9% που λέει ότι σίγουρα θα το ψηφίσει και ένα 21% περίπου, ότι μπορεί να το ψηφίσει, άρα αθροιστικά φθάνει το 30%.

«Η Νέα Αριστερά όταν εμφανίστηκε ήταν στο 4% «σίγουρα» και 13 -14% «θα μπορούσα». (…) Γι’ αυτό λέμε, ας ξεκινάμε τις εκτιμήσεις από το σίγουρα και ασφαλώς. Το 21,1 στην περίπτωση του κ. Τσίπρα αποτελεί μία λίμνη στην οποία πρέπει να κολυμπήσει και να προσπαθήσει να πάρει κομμάτι της. Προφανώς θα θέλει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι ισοπεδώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εξαϋλώνει, απειλεί την Πλεύση Ελευθερίας και θα έλεγα καλό θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ να προσέχει.

Άρα, ο κύριος Τσίπρας προς τα εκεί θα στοχεύσει. Αυτές είναι οι δεξαμενές του. Δεν αναφέρω τη Νέα Αριστερά, γιατί λόγω μικρού ποσοστού, στο δείγμα μας εκφραζόταν από πολύ λίγους ανθρώπους, για να μπορώ να κάνω στοιχειώδη προσέγγιση, είναι στο 1,5%. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει σε ένα δείγμα 1066 νοικοκυριών, όπως κάναμε εμείς. Πάντως εκεί φαίνονται οι δεξαμενές» ανέφερε ο κ. Ζούπης.

«Επιτρέψτε μου να πω ότι θέλουν δύο πράγματα προσοχή. Όλο αυτό απεικονίζει την επικοινωνιακή προσπάθεια του τελευταίου διαστήματος με αφορμή το βιβλίο. Γι’ αυτό αθροιστικά έχει αυξήσει σε αυτό το 30, κατά 3-3,5 μονάδες από την έρευνα που κάναμε τον Οκτώβριο. (…)

Εγώ έχω μία παρατήρηση και μία αρχή που δηλώνω πάντα. Η επικοινωνία έχει αξία όταν στηρίζεται ή συνδέεται με πολιτική. Αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας έχει αποφύγει να εμφανίσει ένα συνολικό αφήγημα και τα στελέχη του ή τι θα ήταν αυτό το νέο κόμμα. Έχει ρίξει βάρος του στο βιβλίο. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό event, ας το πούμε έτσι, γεγονός διαρκείας. Τώρα υπάρχει ο κίνδυνος, από το βιβλίο αυτό έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες, έτσι δεν είναι; Ότι θα κάνει αυτοκριτική, ότι θα πει πέντε νέες ιδέες, τι λένε οι ίδιοι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου έχει μπει πολύ ψηλά ο πήχης και αυτό θα δημιουργήσει κινδύνους» συμπλήρωσε ο κ. Ζούπης.

«Στο 3,5% ο Σαμαράς»

Για ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά , λαμβανομένου υπόψη ότι η έρευνα διενεργήθη μετά την πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κ. Σαμαράς εμφανίζεται δημοσκοπικά σε ένα πολύ μικρότερο πλαίσιο, σημείωσε ο κ. Ζούπης. «Δηλαδή, το σίγουρα και επιμένω είναι μόνο 3,5%. Μου κάνει εντύπωση ότι και στη Νέα Δημοκρατία είναι 3,7» εξήγησε, ωστόσο προσέθεσε «στην κατάσταση που είναι οι συσχετισμοί και μία μιάμιση μονάδα να της κόψει είναι ζημιά και μπορεί να είναι και πολύ κρίσιμη.

«Θέλω να συνεχίσω αυτή τη διερεύνηση γιατί μου κάνει και να το πω δημόσια, δεν πειράζει. Όταν κάναμε την ανάλυση ανά κόμμα έκανα την εξής παρατήρηση αλλά αυτά βρήκαμε, αυτά έπρεπε να δώσουμε. Στη Νέα Δημοκρατία, αν δούμε το σκέλος, θα μπορούσα να ψηφίσω, εμφανίζεται ένα 14% στο ΣΥΡΙΖΑ 13,5, στο ΠΑΣΟΚ, 12,5, στην Πλεύση Ελευθερίας 24,1 Με όλο το ρίσκο να παρεξηγηθώ θα πω, αυτό εμένα μου δημιουργεί ένα καθήκον να συνεχίσω να το διερευνώ γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο το ίδιο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στην Πλεύση Ελευθερίας. Στην Ελληνική Λύση δεν μου κάνει εντύπωση ή στη Νίκη και μεγαλύτερα ποσοστά.

Εάν είναι αυτό όπως φαίνεται, είναι σοβαρό γιατί δείχνει μια πολυσυλλεκτικότητα. Έχω την αίσθηση καμιά φορά ότι όσοι δίνουν απαντήσεις πιθανά να θέλουν κάτι να πριμοδοτήσουν οι άνθρωποι και πιθανόν να θέλουν ακόμα και από χώρους που δεν είναι συγγενικούς προς τον κύριο Σαμαρά να θέλουν να εμφανίσουν ένα ακόμα ισχυρό αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη» είπε καταλήγοντας ο κ. Ζούπης.