Ζ. Κωνσταντοπούλου: Αποκάλεσε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ αρνούμενη να ανακαλέσει

Νέο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη Βουλή με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς χαρακτήρισε «κηφήνες» τους βουλευτές της ΝΔ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η ένταση έφτασε στο κατακόρυφο όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβη προκειμένου να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη αποκαλώντας «κηφήνες» τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ενώ παρά τις παρατηρήσεις του αντιπροέδρου της Βουλής εκείνη αρνήθηκε να ανακαλέσει.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Θα συνιστούσα στους κηφήνες που κάθονται στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ…

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ! Προσέξτε τους χαρακτηρισμούς σας. Να ανακαλέσετε.

Κωνσταντοπούλου: Τι είναι αυτά; Εμποδίζεται αρχηγός να μιλήσει διά τραμπουκισμών.

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.

Κωνσταντοπούλου: Δώστε εξ αρχής τον χρόνο μου.

Πλακιωτάκης: Ανακαλέσατε για να ηρεμήσει το κλίμα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Είπατε στον κηφήνα (σ.σ. Μ. Λαζαρίδη) να ανακαλέσει όταν είπε για παραφροσύνη της αντιπολίτευσης;

Πλακιωτάκης: Παρακαλώ, πάμε…

Κωνσταντοπούλου: Αφήστε τα «πάμε». Μην χαλάτε μια καλή εικόνα που έχετε τώρα που είστε σε αποδρομή.