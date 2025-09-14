«Υψηλές πτήσεις» για τη ΝΔ: Πάνω από 30% το κυβερνών κόμμα - Άνοδος 1,7% μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Θετικό είναι το δημοσκοπικό αποτύπωμα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο 1,7 ποσοστιαίων μονάδων σύμφωνα με διπλή μέτρηση της Marc για το «ΘΕΜΑ». Επιπλέον, στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και δυο άλλες δημοσκοπήσεις της Real Polls και της GPO, που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο

Συγκεκριμένα, η πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα διαμορφώνεται πλέον στο 27%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 31%, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 17,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στο 13,5%.

Η σύγκριση με προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, στις 2 Σεπτεμβρίου, δείχνει άνοδο από το 25,3% στο 27% στην πρόθεση ψήφου, μόλις πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.

Στην εκτίμηση για τη σύνθεση της Βουλής, η Marc προβλέπει επτακομματική Βουλή, με ανοιχτό ενδεχόμενο να γίνει εννιακομματική, καθώς το ΜέΡΑ25 και το «Κίνημα Δημοκρατίας» του Στέφανου Κασσελάκη κινούνται οριακά κάτω από το όριο εισόδου.



Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης γύρω από τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Χαρακτηριστικά, ένας στους τρεις πολύτεκνους δηλώνει ότι τον αφορά «ελάχιστα ή καθόλου» η μείωση των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό παιδιών. Ωστόσο, όσοι πολίτες δηλώνουν ότι ευνοούνται από τα μέτρα υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσοστά της ΝΔ.

Ενδεικτικά, 61,2% των μισθωτών του δημοσίου και 48,9% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα απαντούν πως επηρεάζονται θετικά, έστω και λίγο, από τις ανακοινώσεις.

Με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης και της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών σε αυτήν, αναμένεται νέος κύκλος δημοσκοπήσεων.

Δημοσκοπήσεις Real Polls, GPO

Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και από τις δημοσκοπήσεις των Real Polls και GPO που διεξήχθησαν για λογαριασμό των protagon.gr και της Εφημερίδας «Παραπολιτικά» αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει βελτιωμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά της, ενώ, στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εμφανίζονται καθηλωμένα σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των πολιτών.

RealPolls: Στο 23,8% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, που διεξήχθη μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% στην πρόθεση ψήφου, την ώρα που τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφουν μονοψήφια ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 9,7% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6% και η Φωνή της Λογικής με 3,8%. «Δεν έχω αποφασίσει» απαντά το 20,4%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφεται στο 27,9% και έπονται το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 7,9% και το ΚΚΕ με 7,6%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 6,3% και η Φωνή της Λογικής 5,3%.

Αρνητικοί οι πολίτες σε ένα κόμμα Τσίπρα και ένα κόμμα Σαμαρά

Σε ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε έναν κομματικό φορέα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας;», οι ερωτηθέντες εμφανίζονται αρνητικοί καθώς το 64,5% απαντά «καθόλου πιθανό». Το 12,7% λέει «πολύ πιθανό», το 9,1% «αρκετά πιθανό» και το 11,1% «λίγο πιθανό».

Στην αντίστοιχη ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά το 72,6% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει. Μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». «Λίγο πιθανό» δήλωσε το 15%.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα της ΔΕΘ

Αναφορικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, το 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει «πολύ αρνητικά» και «μάλλον αρνητικά».

Σε ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας;», «μάλλον όχι» λέει το 26,6% ενώ το 47% απαντά «σίγουρα όχι». «Σίγουρα ναι» λέει το 6% και «μάλλον ναι» το 16,8%.

Στην ερώτηση «Αν αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης σας;» το 47,1% θεωρεί ότι η κατάσταση θα μείνει σταθερή ή και θα χειροτερέψει, ενώ μόνο το 35,8% θεωρεί ότι σίγουρα ή/μάλλον θα βελτιωθεί.

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, το 32,9% δηλώνουν ότι το εισόδημά τους «καλύπτει τις βασικές ανάγκες, αλλά με δυσκολία». Το 32% απάντησε «καλύπτει τις βασικές ανάγκες χωρίς όμως να σας περισσεύει για αποταμίευση», ενώ το 18,2% λέει ότι το εισόδημα «δεν καλύπτει ούτε τις βασικές καθημερινές ανάγκες». Το 12,1% δήλωσε «καλύπτει τις ανάγκες και περισσεύει λίγο για αποταμίευση».

GPO: Στο 24,8% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με ποσοστό 24,8%, με δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 11,2%. Τρίτη είναι η Ελληνική Λύση με 8,7%, ενώ ακολουθούν ΚΚΕ με 8,1%, Πλεύση Ελευθερία με 7,8% και ΣΥΡΙΖΑ στο 5,2%.

Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου έχει ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό, άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 29,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%

ΠΑΣΟΚ: 14,3%

Ελληνική Λύση: 11,1%

ΚΚΕ: 10,4%

Νίκη: 2,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 1,8%

Νέα Αριστερά: 1,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3%

Άλλο: 5,1%