ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια στην Ινδονησία για το πολύνεκρο χτύπημα του Εγκέλαδου

«Συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια ζωών και τις ζημιές που προκάλεσε ο σεισμός που έπληξε τη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Devastated by the tragic loss of lives & damage caused by the earthquake that hit West Java #Indonesia. Our thoughts go out to the missing, the injured & to the rescue crews. We extend sincere condolences to the grieving families & sympathies to the people &the Gov’t of Indonesia pic.twitter.com/TojmClbqf1