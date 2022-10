ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για την κατάρρευση γέφυρας στην Ινδία

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους οικείους τους από την κατάρρευση της γέφυρας στην Ινδία εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους από την κατάρρευση της γέφυρας στην πόλη Μόρμπι της Ινδίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. Παράλληλα εκφράζει ευχές για ταχεία διάσωση των αγνοουμένων και την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών, τονίζοντας πως «η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με τον λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας».

Heartfelt condolences to the families who lost loved ones at the bridge collapse in Morbi,Gujarat, #India. We express our wishes for the swift rescue of the missing&speedy recovery to the injured. At this time of sorrow, #Greece stands in solidarity w/ the people & Gov’t of India pic.twitter.com/jqExYNWADA