ΥΠΕΞ: Το συγχαρητήριο μήνυμα στη Σουηδία για την εθνική εορτή τους

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών στη Σουηδία για την εθνική της εορτή.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Θερμά συγχαρητήρια και ευχές στον λαό και την κυβέρνηση του εταίρου μας στην ΕΕ, της Σουηδίας, καθώς γιορτάζουν 500 χρόνια ως ανεξάρτητο έθνος».

Happy quincentenary #Sweden!



Warm congratulations & best wishes to the people & Government of our #EU partner, #Sweden, as they celebrate 5️⃣0️⃣0️⃣ years as an independent nation! 🇬🇷🤝🇸🇪 pic.twitter.com/2Lf1uVy4xe