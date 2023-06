ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στη Σλοβενία για την εκλογή της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

«Συγχαίρουμε θερμά τον εταίρο και σύμμαχό μας στην ΕΕ, τη Σλοβενία, για την εκλογή της ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία 2024-2025», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Συγχαρητήρια επίσης στην Αλγερία, τη Γουιάνα, τη Σιέρρα Λεόνε και τη Νότια Κορέα, νέα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2024-2025».

«Η Ελλάδα, υποψήφια για μη μόνιμη θέση, δεσμεύεται να υποστηρίξει το έργο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με γνώμονα τον διάλογο, τη διπλωματία και τη δημοκρατία, για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων», επισημαίνει.

We warmly congratulate our EU partner & Ally #Slovenia 🇸🇮 for being elected as member of the @UN #SecurityCouncil 🇺🇳 for the 2024-2025 term.

Congratulations also to 🇩🇿 🇬🇾🇸🇱 🇰🇷,new members of the @UN #SecurityCouncil🇺🇳 for 2024-2025. (1/2) pic.twitter.com/8cUAed9vAJ