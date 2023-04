ΥΠΕΞ: Πλήρης υποστήριξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στην Ουκρανία

Η απόδοση των ευθυνών για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία στην Ουκρανία, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, τονίζει σε μήνυμά του το υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την πρώτη επέτειο από την αποχώρηση του ρωσικού στρατού από τη μαρτυρική πόλη της Ουκρανίας Μπούτσα, που έχει αναχθεί σε σύμβολο των ωμοτήτων για τις οποίες κατηγορείται η Μόσχα μετά την εισβολή της.

«Θυμόμαστε ακόμα τη φρικτή σφαγή που διαπράχθηκε στην Μπούτσα στις 31 Μαρτίου 2022, πριν από ένα χρόνο» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στην Ουκρανία. «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» σημειώνεται στην ακροτελεύτια πρόταση της ανάρτησης.

Όπως μεταδόθηκε νωρίτερα, σύμφωνα με το Κίεβο, η ρωσική κατοχή στην πόλη διήρκησε 33 ημέρες και είχε ως αποτέλεσμα περισσότερους από 1.400 θανάτους, ανάμεσά τους και 37 παιδιών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πως «περισσότεροι από 175 άνθρωποι βρέθηκαν σε ομαδικούς τάφους και αίθουσες βασανιστηρίων. 9.000 ρωσικά εγκλήματα πολέμου».

We still remember the horrendous massacre committed in #Bucha on March 31, 2023 / one year ago today . Accountability for the atrocities committed by Russia in Ukraine is a top priority . We offer our full support to the #ICC & to Ukraine.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/Ytqp0ygemE