Το ΥΠΕΞ για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών

Τον ζωτικό ρόλο των ωκεανών στη ρύθμιση του κλίματος και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών (08/06).

Υπενθυμίζει, δε, πως τον περασμένο Απρίλιο, πάνω από 120 χώρες και περισσότεροι από 3.000 αντιπρόσωποι συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα για το παγκόσμιο συνέδριο για τους ωκεανούς «Our Ocean Greece» προκειμένου ν' αντιμετωπίσουν τις επείγουσες απειλές για τους ωκεανούς.



Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών:





🌊 On tdy’s #WorldOceansDay, we highlight the vital role of our oceans in climate regulation & tackling global challenges.



Over 120 nations & 3,000+ delegates gathered in Athens this April for #OurOceanGreece 🇬🇷to address urgent ocean threats. pic.twitter.com/lfNFB5AW3O