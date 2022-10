ΥΠΕΞ: Αποτροπιασμό προκαλεί η εκτέλεση Αρμενίων αιχμαλώτων από το Αζερμπαϊτζάν

«Αποτροπιασμό προκαλούν οι φρικτές αναφορές για την εκτέλεση άοπλων Αρμενίων αιχμαλώτων από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Η Ελλάδα καταδικάζει σθεναρά τέτοιες πράξεις βίας και ζητά ενδελεχή έρευνα για να διασφαλιστεί ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν», προσθέτει.

Utterly appalled by the horrific reports of the execution of unarmed Armenian prisoners by Azerbaijani forces. #Greece strongly condemns such acts of violence and calls for a thorough investigation to ensure perpetrators are held to account pic.twitter.com/JFjoyUcB3q