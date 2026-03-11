Υπ. Παιδείας: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της».

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας, επισημαίνει πως: «Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα».

Όπως έγινε γνωστό, θα κατατεθεί αίτημα για να διερευνηθεί η παράβαση καθήκοντος όσον αφορά τη διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου, ενώ είχε ήδη αρχίσει να κινείται νομικά η 57χρονη εκπαιδευτικός, που όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε να καταθέσει μήνυση, καθώς έχασε τη ζωή της από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μαθητές της πετούσαν μπουκάλια και βιβλία, ενώ αυτή έγραφε στον πίνακα, όταν έμπαινε μέσα στην αίθουσα για να διδάξει, ούρλιαζαν. Αυτά τα είχε αναφέρει όλα στο έγγραφο που έχει δώσει και στη διεύθυνση του σχολείου αλλά και στη δευτεροβάθμια. Ήταν μία συγκεκριμένη ομάδα μαθητών που της προκαλούσε αυτά τα προβλήματα.

Ήδη η Εισαγγελία μετά από τα δημοσιεύματα για την υπόθεση αυτή, διερευνά το γιατί γινόταν μπούλινγκ μέσα στην τάξη, ενώ οι συγγενείς της εκπαιδευτικού αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε μεγάλη πίεση.