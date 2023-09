Υπ. Μετανάστευσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ελλάδα στο Μεταναστευτικό

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης της Ε.Ε., Ίλβα Γιόχανσον μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες επεσήμανε ότι οι προκλήσεις της Ελλάδας είναι και προκλήσεις της Ε.Ε.

Διαβεβαίωσε επίσης, για την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και αφετέρου δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει έκτακτη χρηματοδότηση στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος ενώ υπογράμμισε ότι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως η EUAA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου) και η Frontex, είναι έτοιμοι να προσφέρουν στην Ελλάδα επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα.

