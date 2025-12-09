X. Δούκας: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν Tεχνητής Nοημοσύνης τα βίντεο με τις πλημμύρες στην Αθήνα

Οι εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας, είναι πιθανόν προϊόν AI, ισχυρίστηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας κατά την τελευταία συνεδρίαση για φέτος, ο κ. Δούκας εξαπέλυσε επίθεση στον επικεφαλής της αντιπολιτευτικής παράταξης, Κώστα Μπακογιάννη λέγοντας πως ο λόγος του ήταν καταστροφολογικός. Όπως είπε ο δήμαρχος «η πόλη μας άντεξε παρά το γεγονός πως είχαμε ρεκόρ βροχόπτωσης».

Στη συνέχεια ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι προϊόν προπαγάνδας. «Είχε ετοιμαστεί μία ολόκληρη προπαγάνδα, υπήρχαν μάλιστα βίντεο τα οποία δεν ξέρω αν ήταν από Τεχνητή Νοημοσύνη ή από την θητεία του κυρίου Μπακογιάννη με ποτάμια να ρέουν στους δρόμους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ακόμα ότι «πήγαμε εμείς εκεί, γιατί και εμείς είχαμε το άγχος και τελικά δεν υπήρχαν προβλήματα στις περιοχές αυτές».

Υπογραμμίζεται ότι πλειάδα βίντεο και εικόνων από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών δείχνουν πως σε πολλές περιοχές της Αθήνας είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα.