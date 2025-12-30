Τσίλιας (γρ. αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσ/κης): Για το χάλι της ασυνεννοησίας φταίει ο Κουτσούμπας

Ο Χρήστος Τσίλιας, πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, σχολίασε την ανακοίνωση του ΚΚΕ, τονίζοντας πως το εν λόγω κόμμα δεν επιθυμεί τον διάλογο αγροτών και κυβέρνησης, αλλά ούτε και τη λύση των μπλόκων.

Όπως είπε ο ίδιος σε δηλώσεις του στο MEGA, εκτιμά πως ο διάλογος με την κυβέρνηση θα λάβει χώρα μετά τις 10 Ιανουαρίου.

«Αύριο ο πρωθυπουργός και ο κος Τσιάρας θα φύγουν για Βρυξέλλες, θα γυρίσουν μετά τις 10 Ιανουαρίου. Άρα ο χρόνος να γίνει σοβαρός διάλογος χάθηκε», είπε.

Φανερή, όμως, είναι και η διάσπαση στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος, με μέρος αγροτών να επιθυμεί διάλογο με την κυβέρνηση.

«Ξεχωρίσαμε τη θέση μας και είπαμε ότι πρέπει να γίνει διάλογος. Από χθες όρμηξαν να με φάνε κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ο κος Τζέλλας δεν μας χαρακτήρισε καλικάντζαρους; Ο Μαρούδας είναι πρόεδρος του πανελληνίου οργάνου που έχουν φτιάξει, ποιος τον ψήφισε αυτόν για να είναι πρόεδρος; Για το χάλι της ασυνεννοησίας που υπάρχει σήμερα φταίει ο Κουτσούμπας», είπε.