Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μπάιντεν: Ενίσχυση της συνεργασίας σε άμυνα και ενέργεια

Την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη και τόνισε ότι προσβλέπει σε ακόμα στενότερη συνεργασία με τη νέα ελληνική κυβέρνηση.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και τη βούλησή τους για την ενίσχυση και εμβάθυνση της εξαιρετικής ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας υπογραμμίστηκε η σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη στήριξη που παρείχε η Ελλάδα στην Ουκρανία από την πρώτη στιγμή και για τον ρόλο της ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου στην περιοχή.

Had the pleasure to speak with @POTUS today. We discussed Greece's role as a pillar of stability and security in the region, our deepening economic ties and unwavering support for Ukraine. As I said in my address to the US Congress: our partnership is as long as it is enduring.