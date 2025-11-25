Ο Ανάλγητος

Τους «έδωσε» όλους ο Αλέξης Τσίπρας! Έβγαλε στα μανταλάκια τους στενούς του συνεργάτες. Όλους! Άντε μετά να σε εμπιστευτεί άνθρωπος Αλέξη μου. Ρισκάρει κανείς να βρεθεί ήρωας στην Ιθάκη 2; Α πα πα! Άσε, Αλέξη μας, που οι κανονικοί άνθρωποι βγάζουν απομνημονεύματα στο τέλος της καριέρας τους. Τότε που προσπαθούν να τακτοποιήσουν τα της γης, επειδή περιμένουν να ανοίξουν οι επουράνιες δουλειές τους. Κατά τα λοιπά, ωραία έκδοση, καλά φροντισμένη, σας υπόσχεται ένα διασκεδαστικό βράδυ.

Θα τα έχετε ήδη διαβάσει τα πάντα όλα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε τι επιπλέον να σας πούμε εμείς; Θα είναι σαν να τρώτε ξαναζεσταμένη σούπα. Οπότε δεν σας έχουμε νέες «αποκαλύψεις». Μόνο μια παρατήρηση: Αν ήμουν στη θέση του Αλέξη θα τα έπαιρνα όλα στον τάφο μου. Ποιος μπορεί να τον εμπιστευτεί όταν ξέρει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην Ιθάκη 2;

Απομνημονεύματα, Αλέξη μου, εκδίδουν οι άνθρωποι όταν τερματίζουν την πορεία τους. Είναι κάτι σαν δημόσια εξομολόγηση, λίγο πριν παραδώσουμε την ψυχή μας στους από πάνω. Θέλουμε έτσι να καθαρίσουμε με τους εδώ και να μην έχουμε έγνοιες όταν θα περιμένουμε την ετυμηγορία του... Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας», είπε ο Πάνος στον Αλέξη μας, όταν ανέλαβε και επισήμως χρέη συγκυβερνήτη σε εκείνη την τραγική κυβέρνηση του 2015. Πάντα το έλεγα ότι ο Αλέξης είναι μεγάλος προβοκάτορας.

Μας λέει ο Αλέξης ότι ο Καμμένος πρόλαβε τον Θεοδωράκη και επειδή έφτασε νωρίτερα άρπαξε την ευκαρία από τα μαλλιά. Αυτός δηλαδή δεν είχε ευθύνη για την επιλογή. Απλά παρατηρούσε. Κάτι σαν τον Σίλα! Δεν μας λέει αν ξανασυζήτησε για την είσοδο Θεοδωράκη στην κυβέρνηση. Λίγο πριν το Μάτι...

Ο Νίκος Παππάς δίνει μεγάλο αγώνα να πείσει ότι οι σχέσεις του με τον Αλέξη παραμένουν καλές. Τον Αλέξη, προφανώς, δεν τον έχει ρωτήσει. Αν θα είναι, δηλαδή, στις λίστες των επόμενων εκλογών.

Θυμάστε τον Μανόλο Πετσίτη, των εξ απορρήτων των Τσίπρα και Παππά! Αυτόν καλέ που είχε μπλέξει με τα της Βενεζουέλας. Πού τον θυμήθηκα θα πείτε κι αυτόν τον χριστιανό τώρα; Όχι εγώ, η αστυνομία! Έπεσε πάνω του ψάχνοντας ένα πληρωμένο συμβόλαιο δολοφονίας με θύμα τον εμπλεκόμενο με την Greek Mafia Γιάννη Λάλα. Αν ο Πετσίτης ήταν δεξιός και όχι φίλος των αριστερών ευαίσθητων ψυχών, θα είχε γίνει τώρα της Κολάσεως.

Απ’ αυτά θέλει να ξεφύγει ο Αλέξης και γι αυτό τα χρεώνει όλα στον Νίκο. Βολικό! Τελικώς, Νικολάκη, είναι άφιλοι αυτοί οι ηγέτες! Άσε, ξέρω! Γι αυτό κι εγώ ο ανάλγητος σε καλώ για καφεδάκι. Να πούμε τον πόνο μας βρε αδελφέ!

Ξέρεις Αλέξη μας τι θα ήθελα να μάθω; Τι έγινε με τη Βενεζουέλα εκείνους τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής σας. Δεν μπορεί να μην ξέρεις! Τότε που η πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Αθήνα ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο.

Όπως και να το κάνουμε να είναι Έλληνας υπουργός Οικονομικών υποψήφιος για πρόεδρος του Eurogroup αποτελεί μεγάλη αναγνώριση της αλλαγής σελίδας της χώρας. Η στήλη σας μεταφέρει παρασκήνιο και ζυμώσεις στην Ευρώπη με τον Πιερρ να επιδίδεται σε μπαράζ επαφών στην Ευρώπη. Είδε χθες τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας, με τον οποίο μετά τις επίσημες συζητήσεις είχε κατ’ ιδίαν συζήτηση. Στο μενού ήταν και το Eurogroup, όπως μαθαίνουμε…

Οι επαφές του υπουργού θα κορυφωθούν το προσεχές διάστημα με τις επίσημες υποψηφιότητες να αναμένονται στο επόμενο 10ήμερο…

Οι αστάθμητοι παράγοντες όμως είναι αρκετοί. Όποιος αποτελέσει την επιλογή του ΕΛΚ έχει προβάδισμα χωρίς όμως να συνεπάγεται αυτό σίγουρη εκλογή. Και εξηγούμαστε: Αρκετές κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι αποτέλεσμα σχηματισμών πολλών κομμάτων. Επομένως, για λόγους εσωτερικών ισορροπιών μπορεί να δούμε κεντροδεξιούς πρωθυπουργούς να στηρίζουν κεντροαριστερούς ή κεντρώους για τη θέση του Eurogroup.

Σε κάθε περίπτωση όμως ο Πιερρακάκης παίζει δυνατά.

Ο ΑΔΜΗΕ ετοιμάζεται για μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ήδη αμερικανικά κεφάλαια, γαλλικά και σαουδαραβικά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η στήλη σας το είχε αναφέρει σε ανύποπτο χρόνο. Να τα λέμε και αυτά.

Ικανοποίηση από τη συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ. Εντάξει, υπήρχαν και γραφικότητες στις συμμαχίες… όπως επίσης και γκρίνια στελεχών για το γεγονός πως έως τις έξι το πρωί γίνονταν καταμέτρηση. Η οποία και συνεχίζεται…

Ο Παύλος είχε δώσει δύο μήνες διορία στον πρόεδρο Νίκο για να «κουνηθεί η βελόνα». Ακούνητη παραμένει. Τα καλύτερα έρχονται…

Ο Ανδρουλάκης φταίει και δεν φταίει για το γεγονός ότι το κάρο του ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει στη λάσπη και δεν ξεκολλάει ούτε με βίντσι. Αυτόν βλέπουν οι πολίτες στο τιμόνι, αυτός προκαλεί ανασφάλεια ακόμη και στους ψηφοφόρους του κόμματός του.

Το ¼ εκείνων που δηλώνουν ότι ψηφίζουν πράσινο ΠΑΣΟΚ, επιλέγει ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη! Κατανοώ ότι το συγκεκριμένο εύρημα από την τελευταία δημοσκόπηση της MRB πλήττει ευλόγως την ψυχολογία του προέδρου Ανδρουλάκη αλλά επιμένω ότι δεν φταίει μόνο εκείνος. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το εύρημα; Ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των ψηφοφόρων θα ψηφίσει στο τέλος Μητσοτάκη. Άρα, το 30% δεν είναι ακριβώς 30%. Είναι σίγουρα περισσότερο!

Βγήκε ο ΓΑΠ σε μια Περιφερειακή Συνδιάσκεψη και ισχυρίστηκε ότι τα μεγάλα άλματα στην Παιδεία έγιναν με το ΠΑΣΟΚ από το ΠΑΣΟΚ. Θα αποφύγω να επεκταθώ σε σχόλια επί του καταλόγου των… μεταρρυθμίσεων που παρέθεσε σημειώνοντας απλώς ότι η αναφορά του «στον εκπαιδευτικό νόμο με στήριξη 255 βουλευτών» είναι επιμελώς απόκρυψη της «μαμάς» του νόμου, δηλαδή της Άννας Διαμαντοπούλου.

Θα εστιάσω όμως στο στρατηγικό στόχο που έθεσε: «Μπορούμε να φέρουμε πίσω τους νέους που έφυγαν και να προσελκύσουμε χιλιάδες ξένους φοιτητές. Χρειάζεται όμως πολιτική βούληση – και η σημερινή κυβέρνηση δεν την έχει». Δεν περιγράφω άλλο… Ο ΓΑΠ δεν έμαθε τα νέα ότι το κόμμα του καταψήφισε τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια με το πρόσχημα ότι θέλει καθαρή λύση με αλλαγή του άρθρου 16;

Μου λένε ότι χτες ο Δούκας του ΠΑΣΟΚ είχε call με τα στελέχη του σε όλη την Ελλάδα για να εκτιμηθεί η σημερινή κατάσταση και η περαιτέρω πορεία. Από την διαδικασία απείχε ο μέχρι πρότινος στενός του συνεργάτης Μανόλης Χριστοδουλάκης.

Κοινή εμφάνιση του Βαγγέλη του Βενιζέλου με τον Κώστα τον Καραμανλή της Ραφήνας σε εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία. Αυτά είναι τα ωραία.

Ο Ανάλγητος