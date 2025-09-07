Κυρ. Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε θετικός απέναντι στο ενδεχόμενο μιας ελληνικής τράπεζας να επεκταθεί στο εξωτερικό μέσω εξαγοράς, σχολιάζοντας τις πρόσφατες συζητήσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα σχετικά με την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι:

«Βλέπω πολύ θετικά τη δυνατότητα μιας ελληνικής τράπεζας να επεκταθεί μέσω εξαγοράς σε κάποια άλλη χώρα».

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «πιστεύουμε γενικά στη δυνατότητα και πρέπει οι τράπεζές μας να μεγαλώνουν»,

Παράλληλα, δήλωσε ανοιχτός και σε επενδύσεις ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, «όπως αυτή που πρόσφατα ανακοινώθηκε από την UniCredit, η επένδυση στην Alpha Bank», πρόσθεσε.

«Θεωρώ ότι είναι θετική εξέλιξη για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.