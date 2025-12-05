Θεσσαλονίκη: Τι ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Ολοένα ισχυρότερη οικονομικά, γεωπολιτικά και αμυντικά γίνεται η Ελλάδα, ενώ εξελίσσεται σε πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε κόμβο ενέργειας, οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης, όπως επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό στο επετειακό δείπνο για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Εξαγωγέων -ΣΕΒΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας ενώπιον της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο κ.Καλαφάτης επισήμανε ακόμη ότι οι στρατηγικού χαρακτήρα σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είναι σήμερα ισχυρότερες από ποτέ, με κοινό στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ.Καλαφάτης χαρακτήρισε τον ΣΕΒΕ ως πρωταγωνιστή και σύμμαχο της ελληνικής Πολιτείας στην προσπάθεια για την ανάπτυξη της οικονομίας, τονίζοντας ότι υπήρξε και συνεχίζει να είναι πυλώνας ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, σε όλη την ελληνική επικράτεια, με 800 εταιρείες - μέλη, 80.000 εργαζόμενους, συνολικό τζίρο περίπου 55 δισ. ευρώ και εξαγωγές 36 εκατ. ευρώ, στο 50% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αγαθών.

«Δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι η ζωντανή απόδειξη της Ελλάδας της δημιουργίας και της καινοτομίας» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι χάρη και στις εξαγωγές, τα τελευταία έξι χρόνια, η πορεία της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζεται και αξιολογείται στο εξωτερικό και στους ξένους επενδυτικούς οίκους ως μια ιστορία επιτυχίας.

«Προσπαθούμε, εργαζόμαστε, φέρνουμε απτά αποτελέσματα, δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία, με ρυθμούς υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άμεσες ξένες επενδύσεις που ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο επτάμηνο του 2025, αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και θεαματική μείωση της ανεργίας από το 18% στο 2%, με τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας σε μια εξαετία.

Τι ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβειρα ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Εξαγωγές που φτάνουν στα 125 δισ. ευρώ ως το 2030, έναντι 100 δισ. σήμερα, θα πρέπει να είναι ο στόχος της Ελλάδας, όπως επανέλαβε, από το βήμα του επετειακού δείπνου για τα 50 χρόνια του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, ο πρόεδρος του φορέα, Συμεών Διαμαντίδης, επισημαίνοντας ότι με όρους ΑΕΠ χρειάζεται να προσεγγίσουμε το 50%, δηλαδή το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας να είναι αποτέλεσμα της εξωστρέφειας.

Απευθυνόμενος στην Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο κ.Διαμαντίδης επισήμανε ότι σε εκείνη εναποθέτουν οι εξαγωγείς τις ελπίδες τους για μεσολάβηση στον πρόεδρο Τραμπ, ώστε τα ελληνικά τρόφιμα να απαλλαγούν από τους αμερικανικούς δασμούς.

«Η επίσκεψή σας εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Οι οικονομικοί δεσμοί Ελλάδας-ΗΠΑ είναι βαθιοί, ισχυροί και αναπτυσσόμενοι. Οι ΗΠΑ αποτελούν στρατηγικό εταίρο, σημαντικό επενδυτή και κορυφαία αγορά για πολλά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Στο μικρό χρονικό διάστημα που είσαστε στην Ελλάδα, η συμβολή σας ήταν καθοριστική, αφού έχουν ήδη υπογραφεί σημαντικές συμφωνίες για τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι ένα σημαντικό αίτημα των πολιτών της Θεσσαλονίκης είναι η απευθείας αεροπορική σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Πρέπει να γνωρίζετε ότι 220.000 πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο» συμπλήρωσε.

Ο κ.Διαμαντίδης, επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει τριπλασιάσει τις εξαγωγές της, καταγράφει ρεκόρ σε δεκάδες κλάδους και στηρίζει την οικονομική της ανάπτυξη όχι στην εσωτερική κατανάλωση, αλλά στην έρευνα, την καινοτομία, την παραγωγή και την εξωστρέφεια.

Ωστόσο, «σήμερα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η διεθνής οικονομία αλλάζει με ταχύτητες που καμία γενιά πριν δεν είχε ξαναδεί. Τεχνητή Νοημοσύνη, ψηφιοποίηση, ρομποτική, νέες αλυσίδες αξίας, πράσινη μετάβαση, ανασχηματισμός των παγκόσμιων logistics.

Η Ελλάδα οφείλει να προσαρμοστεί γρήγορα. Και το θετικό είναι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει να το κάνουμε. Η Βόρεια Ελλάδα δίνει το παράδειγμα και επιβεβαιώνει πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε έναν ισχυρό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας, έρευνας, βιομηχανίας και διασύνδεσης με τα Βαλκάνια, την Ευρώπη τη Μέση Ανατολή αλλά και με όλο τον κόσμο» επισήμανε και πρόσθεσε ότι πιστεύει βαθιά πως ο εξαγωγέας δεν είναι απλώς επιχειρηματίας, αλλά πρεσβευτής της Ελλάδας.

Δεν νοείται εξωτερική πολιτική αποκομμένη από την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

«Δεν νοείται εξωτερική πολιτική αποκομμένη από την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων» επισήμανε κατά τον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, και πρόσθεσε ότι το «κοστούμι της Ελλάδας για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις πέφτει πάρα πολύ μικρό» και «υπάρχει η όρεξη, η δυναμική, η ποιότητα στα προϊόντα, υπάρχει η δύναμη στις ελληνικές επιχειρήσεις να βγουν παραέξω και να πετύχουν πολύ περισσότερα από όσα πέτυχαν ως τώρα».

Αφού αναφέρθηκε στη συνεισφορά του ΣΕΒΕ στην εθνική οικονομία και στη συνεργασία του με την Πολιτεία, ο κ.Θεοχάρης έκανε ιδιαίτερη μνεία στις δράσεις που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για τη στήριξη των εξαγωγικών -και όχι μόνο- επιχειρήσεων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης του εμπορικού ελλείμματος της χώρας: «Όπως πετύχαμε να κλείσουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα, έτσι να πετύχουμε να κλείσουμε και αυτό» υπογράμμισε.

Την εκτίμηση ότι η Βόρεια Ελλάδα νομοτελειακά θα πρωταγωνιστήσει, καθώς συνδυάζει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως τρία λιμάνια, τέσσερα χερσαία σύνορα, πέντε πανεπιστήμια και εμβληματικές επιχειρήσεις, διατύπωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, επισημαίνοντας την ανάγκη της συνεργασίας για να κεφαλαιοποιηθούν οι ευκαιρίες.