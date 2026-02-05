Ο Ανάλγητος

Η κυβέρνηση έχει βρει τον τρόπο να μοιράζει λεφτά. Τα βρίσκει από το κυνήγι της φοροδιαφυγής. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο δίκιο είχαν όσοι τα προηγούμενα χρόνια επέμεναν ότι στην πάταξη της φοροδιαφυγής κρυβότανε ένας μεγάλος θησαυρός. Ο επόμενος στόχος στο μέτωπο της φοροδιαφυγής είναι τα ακίνητα. Και αν τολμήσουν να αγγίξουν και το θέμα των πετρελαιοειδών, θα τρώμε με… χρυσά κουτάλια! H πάταξη της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα κλειδιά της ανάπτυξης.

Δεύτερο μεγάλο πακέτο παρεμβάσεων που εκτείνεται έως το 2027, με στόχο την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, απεργάζεται η κυβέρνηση. Στο τραπέζι βρίσκονται μειώσεις φόρων για ιδιοκτήτες ακινήτων, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αποκλιμάκωση εισφορών και αυξήσεις σε εργαζομένους και συνταξιούχους. Για να προχωρήσει ο σχεδιασμός, πρέπει να διατηρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα και να έρθουν νέα έσοδα το 2026 από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο κλάδος των ακινήτων βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, καθώς εκτιμάται ότι αρκετές συναλλαγές γίνονται… κάτω από το τραπέζι.

Δύο στους τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους (63,5%), δηλαδή 1,56 εκατομμύρια άτομα, αμείβονται πλέον με περισσότερα από 1.000 ευρώ ανά μήνα, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 36,3% και αναλογούσε σε μόλις 720.000 μισθωτούς. Αύξηση μισθών, αλλά και αύξηση της ακρίβειας. Με το πρώτο χωρίς το δεύτερο θα ήμασταν καλά. Αλλά δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Έχουμε Τάκη!

Τους «εμπειρότερους» δεν τους διαγράφεις είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά, είπε ο Κώστας Καραμανλής. Και ως συνεπής πολιτικός έχει φροντίσει πρώτος να δώσει το καλό παράδειγμα στο παρελθόν. Για τα ελληνοτουρκικά να μην πούμε καλύτερα! Την ώρα που οι Τούρκοι είχαν κάνει τρυπητήρι το Αιγαίο με τις παραβιάσεις, ο Κώστας έκανε κουμπαριές με τον Ερντογάν. Για να μην μας περνάνε και για εντελώς ηλίθιους. Αυτοί που στις μέρες του Αλέξη του Τσίπρα δεν είχαν βρει να πουν μια λέξη για τον κόσμο της κεντροδεξιάς.

Ωραία τα είπε ο Χάρης Δούκας στους κομματικούς του φίλους διαδικτυακά. Δεν θέλησε να συγκεντρώσει τους φίλους του σε μια αίθουσα, κάπου να τον δουν και να τον ακουμπήσουν οι οπαδοί του, όπως έκανε ο Γερουλάνος στο Κάραβελ, η Νάντια στην πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι ή ο Κατρίνης στην Ηλεία. Ψιλοβολεύει μάλιστα να τα «χώνεις» στον πρόεδρο Ανδρουλάκη χωρίς αποδείξεις βιντεάκια κ.λπ. αλλά ντοπάροντας, αρκούντως τους υποστηρικτές για τη μάχη του Συνεδρίου.

Το έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη το καταγγέλλουν και άλλοι, όμως ο Δήμαρχος δεν δικαιούται να το επικαλείται. Υπήρξε επιλογή μη εσωκομματικής δημοκρατίας η υποψηφιότητα του. Μόνος, με τους στενούς φίλους του – δεν είναι οι ίδιοι σήμερα – ο πρόεδρος Ανδρουλάκης αποφάσισε να τον κατεβάσει για δήμαρχο στην Αθήνα. Και μετά σκηνοθέτησαν τάχα μου ότι ο κ. Δούκας ήταν μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα ενώ σήμερα ο Χάρης υποστηρίζει ότι μόνος του σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ ψηλά και μέσα σε 72 μέρες πέτυχε περήφανη νίκη. Πώς έγιναν ακριβώς τα πράγματα και ποιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ, το έχει πει εξίσου ωραία ο Κώστας Ζαχαριάδης. Συν – μέτοχος της Δημαρχίας Δούκα! Δήλωνε λίγο μετά τη νίκη ότι είναι «απολύτως σαφές ότι το αποτέλεσμα και στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια της Θεσσαλίας δείχνει (σσ τι πετυχαίνουν) όταν οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις συναντώνται και αθροίζονται και αλληλοϋποστηρίζονται». Εκείνη η δήλωση Ζαχαριάδη εξηγεί και τα «γραμμάτια» που εξοφλεί ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Φημολογείται εντόνως ότι ΚΑΙ ο Αλέξης Τσίπρας το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσει να πλαγιοκοπεί άσχημα τον Ανδρουλάκη, με το βλέμμα στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Κυρίως με την προσδοκία, ότι ένας εμφανής εμφύλιος στη Χαριλάου Τρικούπη, θα αποσυσπειρώσει κι άλλο τους ψηφοφόρους του. Προς το παρόν, ο πρώην πρωθυπουργός, εκτός από μερικά μικρομεσαία πράσινα στελέχη, απαλλοτριώνει έξυπνα και μέρος της ατζέντας του Ανδρουλάκη. Παραδείγματος χάριν, βγήκε ο κ. Τσίπρας και ανακοίνωσε ότι η ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης & Καινοτομίας του ΙΝΑΤ, προτείνει τη διάδοχη πλατφόρμα της «Διαύγειας» που βάφτισε «Διαφάνεια». Η ανάρτηση στα social media του πρώην πρωθυπουργού είναι ελαφρώς αστεία, αφού συνοδεύει την πρόταση με το εμπορικό σλόγκαν «Τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα». Σαν σκούπα ρομπότ ακούγεται αλλά δεν πειράζει. Μένουμε συντονισμένοι.

Ο Ανάλγητος